Czy smog zwiększa ryzyko rozwoju demencji? Sprawdzili to naukowcy

Choroba Alzheimera jest najczęstszą formą demencji i coraz większym wyzwaniem dla zdrowia publicznego, zwłaszcza w starzejących się społeczeństwach. To nieuleczalna choroba, która prowadzi do śmierci. Na świecie cierpi na nią prawie 60 milionów osób - napisali w artykule, który pojawił się w czasopiśmie "PLOS Medicine" naukowcy z amerykańskiej uczelni Emory University.

Wśród czynników ryzyka wymienia się między innymi różne schorzenia, takie jak nadciśnienie tętnicze, udar czy depresję, a także zanieczyszczenie powietrza. Tym ostatnim zagadnieniem zajęli się eksperci z niepublicznej uczelni w Atlancie.

Zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko demencji

Jednak dotąd nie było wiadomo, czy zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5 zwiększa ryzyko rozwoju demencji, czy tylko działa równolegle z obecnymi w powietrzu toksynami. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zespół naukowców przeanalizował dane ponad 27,8 miliona amerykańskich beneficjentów programu Medicare (osób w wieku powyżej 65 lat) w latach 2000-2018. Badacze sprawdzili korelację między stopniem ekspozycji na pył PM2,5 a ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera, zwracając przy tym szczególną uwagę na rolę innych schorzeń przewlekłych. Odkryli, że większa ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza wiązała się z podwyższonym ryzykiem choroby Alzheimera, przy czym zależność ta była nieco silniejsza u osób, które przeszły udar. Nadciśnienie i depresja miały natomiast niewielki dodatkowy wpływ na ten wynik.

Konieczna jest poprawa jakości powietrza

Jak wyjaśniają naukowcy, zanieczyszczenie powietrza bezpośrednio podnosi ryzyko rozwoju choroby Alzheimera, niezależnie od innych przypadłości. Jednocześnie tłumaczą w artykule opublikowanym we wtorek 17 lutego, że osoby po udarach mogą być szczególnie wrażliwe. Zdaniem ekspertów poprawa jakości powietrza może być ważną częścią zapobiegania najczęstszej formie demencji. "W tym zakrojonym na szeroką skalę ogólnokrajowym badaniu osób starszych odkryliśmy, że długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza drobnym pyłem zawieszonym wiązała się z wyższym ryzykiem choroby Alzheimera. Wynika to w dużej mierze z bezpośredniego wpływu na mózg, a nie z oddziaływania powszechnych chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie, udar czy depresja" - napisali naukowcy. Ich wyniki sugerują, że osoby po udarze mogą być szczególnie podatne na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mózgu, co uwypukla istotny punkt styku między środowiskowymi a naczyniowymi czynnikami ryzyka.

