Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Czy smog zwiększa ryzyko rozwoju demencji? Sprawdzili to naukowcy

smog nowy jork usa AdobeStock_612696599
Gęsty smog w Nowym Delhi w piątek
Źródło: Reuters
Badacze sprawdzili, czy eskpozycja na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5 zwiększa ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Wynik nie był dla ekspertów zaskoczeniem.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Choroba Alzheimera jest najczęstszą formą demencji i coraz większym wyzwaniem dla zdrowia publicznego, zwłaszcza w starzejących się społeczeństwach. To nieuleczalna choroba, która prowadzi do śmierci. Na świecie cierpi na nią prawie 60 milionów osób - napisali w artykule, który pojawił się w czasopiśmie "PLOS Medicine" naukowcy z amerykańskiej uczelni Emory University.

Wśród czynników ryzyka wymienia się między innymi różne schorzenia, takie jak nadciśnienie tętnicze, udar czy depresję, a także zanieczyszczenie powietrza. Tym ostatnim zagadnieniem zajęli się eksperci z niepublicznej uczelni w Atlancie.

Choroba Alzheimera
Choroba Alzheimera
Źródło: Maciej Zieliński/PAP

Zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko demencji

Jednak dotąd nie było wiadomo, czy zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5 zwiększa ryzyko rozwoju demencji, czy tylko działa równolegle z obecnymi w powietrzu toksynami. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zespół naukowców przeanalizował dane ponad 27,8 miliona amerykańskich beneficjentów programu Medicare (osób w wieku powyżej 65 lat) w latach 2000-2018. Badacze sprawdzili korelację między stopniem ekspozycji na pył PM2,5 a ryzykiem rozwoju choroby Alzheimera, zwracając przy tym szczególną uwagę na rolę innych schorzeń przewlekłych. Odkryli, że większa ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza wiązała się z podwyższonym ryzykiem choroby Alzheimera, przy czym zależność ta była nieco silniejsza u osób, które przeszły udar. Nadciśnienie i depresja miały natomiast niewielki dodatkowy wpływ na ten wynik.

Krótkoterminowe skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczenia powietrza
Krótkoterminowe skutki zdrowotne narażenia na zanieczyszczenia powietrza
Źródło: Polski Alarm Smogowy

Konieczna jest poprawa jakości powietrza

Jak wyjaśniają naukowcy, zanieczyszczenie powietrza bezpośrednio podnosi ryzyko rozwoju choroby Alzheimera, niezależnie od innych przypadłości. Jednocześnie tłumaczą w artykule opublikowanym we wtorek 17 lutego, że osoby po udarach mogą być szczególnie wrażliwe. Zdaniem ekspertów poprawa jakości powietrza może być ważną częścią zapobiegania najczęstszej formie demencji. "W tym zakrojonym na szeroką skalę ogólnokrajowym badaniu osób starszych odkryliśmy, że długotrwała ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza drobnym pyłem zawieszonym wiązała się z wyższym ryzykiem choroby Alzheimera. Wynika to w dużej mierze z bezpośredniego wpływu na mózg, a nie z oddziaływania powszechnych chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie, udar czy depresja" - napisali naukowcy. Ich wyniki sugerują, że osoby po udarze mogą być szczególnie podatne na szkodliwy wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie mózgu, co uwypukla istotny punkt styku między środowiskowymi a naczyniowymi czynnikami ryzyka.

Udar mózgu
Udar mózgu
Źródło: PAP/Maria Samczuk

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: PAP, journals.plos.org

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
Tagi:
SmogUSA
Czytaj także:
Bociany wróciły do Hamburga w środku zimy
Jako pierwszy wrócił do "bocianiej stolicy Niemiec"
Świat
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
shutterstock_2731811993
W Wielkiej Brytanii takiej zimy nie było od lat
Świat
Pożar Ranger Road w Oklahomie
Spłonęły domy, pastwiska, pola. Megapożar szaleje
Świat
Mróz
Ostrzeżenia IMGW. Tu wciąż trzyma silny mróz
Prognoza
Zima śnieg
Tutaj w czwartek sypnie śniegiem
Prognoza
Ratownicy szukają zaginionych narciarzy porwanych przez lawinę w Kalifornii
Nie żyje ośmiu narciarzy porwanych przez lawinę
Świat
Kasprowy Wierch - zdjęcie poglądowe
Wjechał kolejką i zaginął. Poszukiwania 30-latka w Tatrach
Polska
Kładka we francuskiej miejscowości Tartas dotkniętej przez powódź
Rekordowych 35 dni. Najgorsze jeszcze przed nimi
Świat
shutterstock_2713442877
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Skutki śnieżycy w Bukareszcie
Stolica pod śniegiem. Odwołane loty, setki tysięcy domów bez prądu
Świat
Zimowa pogoda w Bieszczadach
Alarmy mogą objąć cały kraj. Czego się spodziewać
Prognoza
Wysokie stężenie ozonu w Meksyku
"Sezon ozonowy". Ogłosili sytuację awaryjną
Smog
AdobeStock_1875197684
Temperatura poszybuje. Jak ciepło się zrobi
Prognoza
Czarne kormorany są pod częściową ochroną
"Odstrzał kormoranów nie jest żadnym rozwiązaniem"
Polska
Antarktyda
"Dziura grawitacyjna" nad Antarktydą. Co jest jej przyczyną
Nauka
Śnieg, opady, zima
W środę dosypie śniegu
Prognoza
Lasy tropikalne
Te opady są warte dziesiątki miliardów dolarów
Świat
Alpy
Trzy ofiary śmiertelne lawin w Alpach. Wśród nich Polak
Świat
Powodzie we Francji
"Obserwujemy najwyższy poziom wód od 25 lat"
Świat
zima noc polska śnieg
Nocą wszędzie może padać
Prognoza
Nowa Zelandia
Spadło 10 razy więcej deszczu, niż wynosi miesięczna norma. "To szaleństwo"
Świat
Krowy, rolnictwo, hodowla
Wysoko nad Ziemią nam służy, przy powierzchni nas zabija
Smog
kot leżący na lewym boku shutterstock_2317362029
"Koty funkcjonują na wyższym poziomie"
Ciekawostki
Śnieg z deszczem, śnieg
Ciepło wtargnie z dużą siłą. Czeka nas odwilż
Prognoza
Ześlizgnięcie się podczas wejścia na Rysy
Poślizgnął się na Rysach, poleciał w dół. Nagranie
Polska
rumunia stalaktyty lod shutterstock_606470834
Odkryli bakterie zamrożone przez pięć tysięcy lat. "To zagrożenie, ale i obietnica"
Świat
Lodowe jaskinie w parku narodowym Apostle Islands National Lakeshore
Ostatni raz były otwarte 11 lat temu. Pomogły mrozy
Świat
Tęcza nad wulkanem
Trwała erupcja, pojawiła się tęcza
Świat
Obrączkowe zaćmienie Słońca
Obrączkowe zaćmienie Słońca już dziś
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom