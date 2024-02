"Po raz pierwszy udało nam się zaobserwować tego rodzaju zanieczyszczenia w koralowcach"

Koralowce, ze względu na swoje łatwo mierzalne tempo wzrostu oraz długowieczność są bardzo pomocne w badaniach zmian klimatu. Do tej pory wykorzystywano je do oceny przeszłych warunków klimatycznych, takich jak temperatura i skład chemiczny wody. Jak pokazuje badanie opublikowane niedawno w czasopiśmie "Science of the Total Environment", w ciałach tych bezkręgowców zapisana jest także historia zmian środowiskowych spowodowanych przez działalność człowieka.