Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Miasto skąpane w smogu. "Nie wychodziłam z domu od tygodnia"

Smog
Smog spowił miasto Pljevlja położone w Czarnogórze
Źródło: Reuters
Smog spowił miasto Pljevlja na północy Czarnogóry. We wtorek poziom zanieczyszczeń był tak wysoki, że władze apelowały do mieszkańców o pozostanie w domach.

Smog od tygodnia dusi mieszkańców Pljevlji w północnej Czarnogórze. We wtorek agencja rządowa ds. ochrony środowiska zaapelowała do mieszkańców, aby ci nie wychodzili z domów z powodu bardzo wysokiego stężenia dwutlenku siarki w powietrzu.

- Nie wychodziłam z domu od tygodnia, bo nie dało się oddychać - przyznała w rozmowie z agencją Reuters Zorka Roncevic, mieszkanka Pljevlji.

Lekarze z lokalnego szpitala donoszą o znacznej liczbie małych dzieci z problemami z oddychaniem. Wiele z nich otrzymuje tlen - napisał Reuters.

Grubą warstwę smogu, która spowiła we wtorek miasto, uchwycił na nagraniu dron.

Smog unosił się nad miastem
Smog unosił się nad miastem
Źródło: Reuters

Smog unosi się nad miastem

Zdaniem ekspertów od ochrony środowiska pobliska kopalnia węgla i elektrociepłownia są głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza, takich jak pył zawieszony PM10 i PM2,5. Mieszkańcy natomiast uważają, że przyczyną smogu są gospodarstwa domowe spalające węgiel i mokre drewno opałowe.

- Te gospodarstwa domowe wprowadzają chaos, ponieważ mieszkańcy używają węgla do ogrzewania od lat 50. XX wieku, kiedy otwarto kopalnię węgla - powiedział Hasan Vlahovljak, mieszkaniec Plevlji.

Podobnie jak wiele innych miast na Bałkanach, Pljevlja leży w dolinie otoczonej górami, gdzie występuje zjawisko inwersji temperatury. Powoduje ono, że chłodniejsze powietrze i zanieczyszczenia pochodzące z paliw kopalnych i pojazdów osiadają nisko nad ziemią. Smog w połączeniu z mgłą może utrzymywać się nad miastem przez wiele dni - podał Reuters.

Wiele krajów na świecie podejmuje działania mające na celu ograniczenie zużycia paliw kopalnych, ale nie te położone na Bałkanach. Tam poziom zanieczyszczeń utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie z powodu kopciuchów, przestarzałych elektrowni węglowych, starych samochodów i braku funduszy na rozwiązanie tego problemu.

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
SmogCzarnogóra
Czytaj także:
Mróz, noc
Takiej nocy w pogodzie nie było dawno
Prognoza
Rakieta
"Jesteśmy głęboko zasmuceni". Kosmiczna kraksa tuż po starcie
Świat
Zapadlisko, Turcja
Setki ogromnych dziur w ziemi. "Czy się martwimy? Oczywiście"
Świat
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
Prognoza
Pada śnieg, Gołdap (Warmińsko-Mazurskie)
Są takie miejsca w Polsce, gdzie zrobiło się biało
Polska
Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej spadł...śnieg
Świat
Oblodzenie, ślisko, lód, szklanka, marznące opady
Niebezpiecznie na drogach. Ostrzeżenia w 15 województwach
Polska
Nad Kalifornię nadciągają potężne ulewy
W święta w Kalifornii może dojść do katastrofalnej powodzi
Świat
Żyrafa
Świąteczny koncert w zoo. Wśród słuchaczy żyrafy i waran z Komodo
Świat
Śnieg, marznące opady
Wtorek jednym da przejaśnienia i rozpogodzenia, a innym - opady
Prognoza
Uwaga na gołoledź
Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Ośmiornica zwyczajna
Tak dużo ośmiornic nie było tu od dekad. To wcale nie jest dobry znak
Świat
noc, słaby śnieg
Nocą w części kraju spadnie mokry śnieg
Prognoza
Anoplognathus viridiaeneus, znany w Australii jako King Christmas beetle
Tu ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą się świnie i chrząszcze
Ciekawostki
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Ziemia zapadła się i pochłonęła dwie łodzie
Świat
25 min
pc
Polka częścią misji księżycowej. "W NASA będzie zatrudniony cały zespół, żeby śledzić kupę"
Kijek w kosmosie
Mróz, zima, zimno, śnieg
Blokada Rexa urządzi nam Boże Narodzenie. Możliwy dwucyfrowy mróz
Prognoza
Silne opady doprowadziły do wysokiego poziomu rzeki Tarn
300 litrów na metr kwadratowy w dwa dni. "Widok był porażający"
Świat
Pościg za kozłem w Wielkiej Brytanii
Gonił kobietę, wyjadał pomarańcze. Policjanci ruszyli w pościg
Świat
Zimowa aura w Hiszpanii
Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie
Świat
Świąteczne ilumanacje
Jak świąteczne iluminacje wpływają na środowisko? To powinieneś wiedzieć
Nauka
Przesilenie zimowe w Stonehenge 2025
Tysiące osób świętowało przesilenie zimowe. "To niesamowite"
Świat
Zalane ulice w Redding
Ulice zamieniły się w potoki. Kolejna powódź może przyjść na święta
Świat
Mężczyzna odgarniający śnieg w wiosce Penhas da Saude w Portugalii
Śnieg zasypał część Portugalii
Świat
Gęsta mgła
Alarmy IMGW w pięciu województwach
Prognoza
Pochmurno, chmury, zima bez śniegu
Pochmurne niebo, na termometrach do 5 stopni
Prognoza
Gęsty smog w stolicy Indii
Smog był tak gęsty, że mieszkańcy uciekali z miasta
Smog
Mgła w Kielcach
Lokalnie wciąż mają snuć się mgły
Prognoza
Jaskinia w lodowcu Morteratsch
Ta atrakcja turystyczna to zwiastun zagłady
Nauka
Śnieg, lekki śnieg, święta
Pogoda na święta. Czy w Wigilię i Boże Narodzenie sypnie śniegiem?
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom