Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Smog
Partner sekcji:
Viessmann - banner TVN - logo - 320×98

Odwołane loty w europejskiej stolicy. Wszystko przez smog

|
sarajewo smog shutterstock_1270016065
Gęsty smog w Sarajewie
Źródło: Reuters
Smog spowił w czwartek Sarajewo. W stolicy Bośni i Hercegowiny wprowadzono specjalne zalecenia mające na celu ograniczenie ekspozycji mieszkańców na zanieczyszczenia. Każdej zimy miasto zmaga się ze słabą jakością powietrza.

Jak podała w czwartek agencja Associated Press, z powodu zanieczyszczenia powietrza szkoły w stolicy Bośni i Hercegowiny, Sarajewie, otrzymały nakaz niewypuszczania w trakcie zajęć dzieci ze szkół. Władze ograniczyły możliwość wjazdu do centrum miasta ciężarówek o masie powyżej 3,5 tony, a także aut, które nie spełniają norm środowiskowych Unii Europejskiej. Zakazano ponadto wszelkich prac budowlanych na zewnątrz budynków oraz zgromadzeń.

Słaba widzialność sprawiła, że kilka lotów z lotniska w Sarajewie zostało odwołanych, a ruch na drogach zwolnił. Niektórzy mieszkańcy nosili maseczki chroniące przed zanieczyszczonym powietrzem

Wysoka śmiertelność

Jak podał portal "Sarajevo Times", Sarajewo każdej zimy zmaga się z poważnym zanieczyszczeniem powietrza, głównie z powodu ogrzewania domów i komunikacji miejskiej. Miasto położone jest w dolinie otoczonej górami - w takich warunkach często dochodzi do inwersji temperatury. Zjawisko powoduje, że chłodniejsze powietrze oraz zanieczyszczenia osiadają bliżej ziemi i mogą utrzymywać się przez kilka dni.

Enis Kreczinić, ekspert ds. zanieczyszczenia powietrza z Instytutu Hydrometeorologicznego Federacji Bośni i Hercegowiny wyjaśnił, że dopuszczalna wartość PM2,5 jest przekroczona ponad 100 dni w roku. Według Światowej Organizacji Zdrowia, Bośnia i Hercegowina ma piąty najwyższy wskaźnik śmiertelności z powodu zanieczyszczenia powietrza na świecie.

- Potrzebujemy systemowego rozwiązania - dodał Kreczinić, podkreślając, że około 40 tysięcy gospodarstw domowych potrzebuje czasu, aby przejść na alternatywne systemy ogrzewania. Obecnie wykorzystują one drewno opałowe i węgiel.

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, Sarajevo Times

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Bośnia i HercegowinaSmog
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Mgła na lotnisku w Krakowie
Utrudnienia na krakowskim lotnisku. Przekierowane samoloty
Polska
Kometa 3I/ATLAS uchwycona przez obserwatorium Gemini North na Hawajach, 26.11.2025
Kometa 3I/ATLAS. Międzygwiezdny gość zbliżył się do Ziemi
Nauka
Zima, gęsta mgła
IMGW ostrzega. Trudne warunki od rana
Prognoza
Pogodnie, słońce, wyprawa po choinkę w grudniu, brak śniegu
Dziś aura podzieli Polskę
Prognoza
Czerwona Plaża w Iranie
"Krwista" woda pojawiła się przy plaży
Świat
Komar
"Tak wyglądają nasze poranki: porównujemy, kto wstał, a kto nie mógł"
Świat
Mgła, noc
Noc z mrozem i niską widzialnością
Prognoza
Chłodno, pochmurno, mgła, brak śniegu
Coraz zimniej. Co nas czeka przed świętami Bożego Narodzenia
Prognoza
Akcja ratunkowa na środku zamarzniętego stawu Glendale Heights
Samochód wpadł do zamarzniętego stawu
Świat
Silny spływ zimna pod koniec grudnia dociera do Londynu, Paryża i Rzymu
Pogoda na święta i nowy rok. W atmosferze rozgrywa się szekspirowski dramat
Arleta Unton-Pyziołek
Zmiany klimatu postępują
2026 rok może wpisać się w ten ponury trend
Świat
Superkilonowa - wizja artystyczna
Ten wybuch może być pierwszą zaobserwowaną superkilonową
Nauka
Małpka kapucynka
Kapucynka "terroryzowała" mieszkańców. Obława trwała kilka dni
Świat
Skutki burzy w Portland
Powalone drzewa, zniszczone samochody. "Usłyszałam głośny huk"
Świat
Deszcz, mżawka
Mgły, chmury, deszcz. Pogoda na dziś
Prognoza
Słońce
Zmapowali brzeg atmosfery Słońca  
Nauka
Oslo w nocy
Takiej nocy nie było tu od prawie 90 lat
Świat
Mroźna noc
Nocą ściśnie lekki mróz, mogą snuć się też mgły
Prognoza
Maroko-000443
W godzinę ulice zamieniły się w rwące potoki
Świat
Smog w Delhi
Praca zdalna i obostrzenia dotyczące wjazdu do miasta. Delhi się dusi
Smog
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Chłód będzie napierał na Polskę, ale ciepło nie pozwoli mu wtargnąć
Prognoza
Sztokholm, jesień, zima
Przez dwa tygodnie mieli pół godziny słońca
Świat
Lodowe włosy, Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku
Peruka wiedźmy w Gdańsku. Reporterka24 miała farta
Polska
Miasto Pacific w stanie Waszyngton po powodzi
Wjechał na zalaną drogę. Nie przeżył
Świat
Odkrycie z Włoch
Robił zdjęcia w górach, zobaczył dziwne ślady. "Spektakularne odkrycie"
Świat
Barcelona po ulewach
Zalane ulice i metro na przedmieściach Barcelony
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Gęsta mgła w wielu rejonach Polski. IMGW ostrzega
Prognoza
Pochmurny, zimowy dzień
Niebo przykryją chmury. Na termometrach do 9 stopni
Prognoza
Martwy wieloryb w porcie w A Coruni
Martwy wieloryb w porcie. Mierzył 21 metrów i ważył 30 ton
Świat
Mroźna noc
Nadchodzi mroźna noc
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom