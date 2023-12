Opóźnione samoloty i pociągi. Było ledwo widać

W miastach Azji Południowej od kilku dni gwałtownie spada jakość powietrza. Gruba warstwa smogu zawisła w środę nad stolicą Bangladeszu. Indyjski Departament Meteorologiczny ostrzegł przed gęstą mgłą zawierającą szkodliwe zanieczyszczenia w Nowym Delhi. Widzialność w stolicy Indii spadła do kilkudziesięciu metrów.

W środę wieczorem polskiego czasu stolica Indii znajdowała się na pierwszym miejscu wśród najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie w rankingu szwajcarskiej firmy IQAir, która zajmuje się monitorowaniem jakości powietrza. Indeks informujący o ilości zanieczyszczeń wynosił 271, co oznacza "bardzo niezdrowe" powietrze.

Widzialność w niektórych miejscach na północy kraju spadła do zaledwie 50 metrów. Doprowadziło to do opóźnień ponad stu lotów, opóźnienia zanotowano też w ruchu kolejowym.