Alert RCB. Niebezpieczne opady śniegu w części kraju

zima snieg sniezyca - Agnes Kantaruk shutterstock_2568781461
Pogoda na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Uwaga! Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z obfitymi opadami śniegu, które mogą wystąpić dziś i jutro.

"Uwaga! Dziś i jutro (06/07.01) prognozowane są intensywne opady śniegu. Zachowaj ostrożność na drogach i chodnikach. Śledź komunikaty pogodowe" - brzmi SMS-owe ostrzeżenie, które otrzymali mieszkańcy części województwa podkarpackiego oraz powiatu gorlickiego w województwie małopolskim.

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Lodowaty poranek w Polsce. Tu było najzimniej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Lodowaty poranek w Polsce. Tu było najzimniej

Polska

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami, na który nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: jzb

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: Agnes Kantaruk / Shutterstock

