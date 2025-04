Zwrot w pogodzie już niedługo. Nadchodzi ochłodzenie

Kolejne dni przyniosą ciepłą, ale burzową pogodę. Zjawiskom miejscami będzie towarzyszył grad, a także ulewny deszcz. Tuż przed weekendem rozpocznie się zmiana, którą najbardziej odczujemy na termometrach. Nadchodzi ochłodzenie.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia, związanego z niżami rozciągniętymi nad środkową i południową Europą. Nad naszym krajem przemieszcza się z zachodu na wschód front chłodny z kłębiącymi się chmurami, deszczem i burzami. A ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego zaczyna być stopniowo od zachodu wypierane przez masy powietrza znad Atlantyku.

- W środę i czwartek na wschodnią i południowo-wschodnią Polską zalegać ma jeszcze front z burzami, a nad krajem zalegać umiarkowanie ciepła masa powietrza polarnego. W piątek wkroczy od zachodu do Polski silny front chłodny, rozpoczynający okres pogody chłodnej, zmiennej, z występującymi naprzemiennie przelotnymi opadami deszczu i rozpogodzeniami - dodała synoptyk. Temperatura spadnie, bo od północy dosięgnie Polski zatoka chłodu.

Pogoda na wtorek i środę

Zachmurzenie we wtorek okaże się kłębiaste umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady deszczu do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na północnym zachodzie oraz wschodzie i południu kraju miejscami pojawią się burze z gradem i opadami do 20 l/mkw. Temperatura wyniesie od 17 st. C na Pomorzu i Warmii, przez 20 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie południowo-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny, rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Zachmurzenie w środę będzie kłębiaste umiarkowane, a okresami - duże. Na Pomorzu oraz południowym wschodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw., możliwe są lokalne burze. Na termometrach zobaczymy od 16-18 st. C na Pomorzu do 21 st. C w centrum kraju. Północno-zachodni wiatr będzie, słaby i umiarkowany, a w burzach - silny.

Czwartek zapowiada się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na południowym zachodzie i południu oraz północnym wschodzie Polski przelotnie popada deszcz, suma opadów wyniesie do 5-15 l/mkw., możliwe są burze. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 17 st. C na Pomorzu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się północny, słaby i umiarkowany, w burzach - silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na piątek

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Pojawią się okresowe opady deszczu rzędu 10-20 l/mkw., a na południu wystąpią burze z gradem. Padać nie będzie tylko na północnym wschodzie. Temperatura wyniesie od 12 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Podkarpaciu. Powieje północny, umiarkowany i dość silny wiatr, w burzach - silny.

Co przyniesie początek weekendu

Sobota przyniesie zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Termometry pokażą od 10 st. C na Podlasiu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:/dd

Źródło: tvnmeteo.pl