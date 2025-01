Żółte alarmy w 12 województwach. Tutaj aura będzie wymagająca

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

W południowych obszarach województwa dolnośląskiego ostrzeżenia będą obowiązywać od północy do godziny 4 w czwartek. Na południu tego województwa oraz w północnych powiatach Lubelszczyzny i południowej części Ziemi Łódzkiej alarmy będą w mocy od godziny 3 do 7 w czwartek. W pozostałych regionach województwa lubelskiego i łódzkiego oraz w Wielkopolsce, Podlasiu, na Warmii i Mazurach , Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyźnie ostrzeżenia będą w mocy w godzinach 5-10 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - oblodzenia

lubelskim (gdzie w południowych regionach ostrzeżenia będą w mocy od godziny 20 w środę do godziny 8 w czwartek, a na pozostałym obszarze od godziny 21 w środę do godziny 6 w czwartek);

małopolskim (gdzie we wschodnich regionach ostrzeżenia będą w mocy od godziny 21 w środę do godziny 6 w czwartek, a na pozostałym obszarze od godziny 18 w środę do godziny 6 w czwartek);

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna wyniesie od -4 st. C do -1 st. C, temperatura minimalna przy gruncie od -5 st. C do -2 st. C.