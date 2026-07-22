Prognoza Upał wróci do Polski. Na jak długo Damian Zdonek |

Prognozwana temperatura Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: AdobeStock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W czwartek na przeważającym obszarze kraju niebo spowije duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie mogą pojawić się burze, z opadami o intensywności do 20-30 l/mkw. Towarzyszyć im będą porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę oraz możliwe opady drobnego gradu. Temperatura maksymalna wyniesie około 17-19 stopni w całym kraju. Wiatr północno-zachodni będzie umiarkowany i dość silny, a także porywisty.

CZYTAJ TEŻ: Idzie zmiana pogody. Napłynie do nas gorące zwrotnikowe powietrze

Powróci upalne lato

Piątek zapowiada się pełen zachmurzenia dużego z rozpogodzeniami. Na wschodzie i w centrum przelotnie popada deszcz do około 5-10 l/mkw. Lokalnie, zwłaszcza na południowym wschodzie, pojawią się burze, którym będą towarzyszyć opady do 10-20 l/mkw. Słupki rtęci wskażą od 18-19 stopni na południowym wschodzie do 22-23 stopni na zachodzie Polski. Wiatr powieje umiarkowanie z kierunku północno-zachodniego.

Prognozowane opady Źródło: Ventusky

W sobotę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, słonecznie oraz bez opadów. Jedynie na południowym wschodzie niebo przykryje duże zachmurzenie. Lokalnie spadnie słaby, przelotny deszcz o intensywności do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 21-23 stopni na wschodzie do 25-27 stopni na zachodzie Polski. Słaby wiatr powieje z kierunków południowo-zachodnich.

Będzie 30 stopni

Niedziela będzie pogodna i słoneczna. W drugiej części dnia może pojawić się wzrost zachmurzenia na zachodzie do dużego, a lokalnie przejdą słabe, przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą od 25-26 stopni na północy do 28-30 stopni na południu i w centrum Polski. Wiatr południowy będzie słaby i umiarkowany.

Co przyniesie początek tygodnia

Początek kolejnego tygodnia będzie dość pochmurny. Poniedziałkowe niebo przykryje zachmurzenie duże i całkowite z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie mogą przejść burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni na północnym zachodzie do 23-24 stopni w centrum i na północnym wschodzie Polski. Wiatr powieje umiarkowanie z zachodu.