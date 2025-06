Zmiana pogody w Polsce. Gdzie ma najsilniej padać?

Po pogodnym i słonecznym, a miejscami również upalnym weekendzie, pogoda nad Polską ulegnie sporej zmianie. Już najbliższej nocy nad nasz kraj zacznie wkraczać front atmosferyczny, przynoszący ze sobą opady i burze. Deszcz widać w prognozach na cały przyszły tydzień - gdzie i kiedy spadnie go najwięcej?

Front nasunie się na zachodnie części kraju w nocy z niedzieli na poniedziałek. Przyniesie on ze sobą przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie gwałtowne w pierwszej części nocy. Niewykluczone będą ulewne opady deszczu do 40 litrów wody na metr kwadratowy, porywy wiatru o prędkości do 70-80 kilometrów na godzinę, a początkowo także opady gradu.