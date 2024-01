Przed nami "duży zwrot w pogodzie"

Nadchodzą pogodowe zmiany. Po weekendzie przyjdzie znaczne ocieplenie, które obejmie całą Polskę. Temperatura nigdzie nie powinna spadać do ujemnych wartości. Trzeba spodziewać się też wiatru, który może być bardzo silny na północy kraju.

- Niże Farima znad Skandynawii i Gertrud z centrum wędrującym znad południowej Polski w kierunku Bałkanów odsuwają się od naszego kraju i ustępują miejsca wyżowi Corvin. Ten ośrodek baryczny z centrum nad zachodnią Francją niesie wzrost ciśnienia i stopniowy zanik opadów śniegu na południu Polski. Wpuści jednak nad północne regiony kraju chłodny front atmosferyczny znad Bałtyku, niosący przelotny śnieg. Z północnego zachodu napływa zimne i dość wilgotne powietrze arktyczne - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Piątek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Na północy oraz południu kraju okresami będą pojawiać się opady śniegu, podczas których spadnie do 1-2 centymetrów, przy czym opady w południowych regionach będą zanikać. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Podlasiu oraz Górnym Śląsku, przez -1 i 2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w większości kraju w porywach osiągający prędkość 50-60 kilometrów na godzinę, a na północy do 70 km/h.

Prognoza pogody na weekend

W sobotę, jak zapowiada synoptyk, "wyż ustąpi miejsca niewielkiemu wirowi niżowemu sunącemu nad południową Skandynawią i Bałtykiem, z frontem i opadami śniegu, dość obfitymi na północy". - W niedzielę jednak układ wysokiego ciśnienia ulokowany już nad Karpatami odepchnie opady, ale w wilgotnym powietrzu przyczyni się do uformowania zwartej nisko zalegającej pokrywy z chmur - dodaje.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Sobota przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na południu. Z wyjątkiem tej części kraju prawie w całym kraju spadnie do 1-3 cm śniegu, a na północy do 6 cm. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez 0 st. C w centrum Polski, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-80 km/h.

Na niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie. Przejaśniać może się w południowej części kraju. Temperautra maksymalna osiągnie od -2 st. C na Podlasiu, przez 0 st. C w środkowej Polsce, do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, na północy w porywach do 50-70 km/h.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

"Przyjdzie pogoda przedwiosenna"

- W poniedziałek nastąpi duży zwrot w pogodzie. Wraz z objęciem Polski przez wielki układ niżowy znad Atlantyku i z wkroczeniem od zachodu frontu ciepłego z opadami śniegu z deszczem przechodzącymi w deszcz, przyjdzie pogoda przedwiosenna. W masie powietrza polarnego znad południowo-zachodniej Europy nastąpi znaczny skok temperatury - informuje nasza synoptyk.

Pierwszy dzień tygodnia zapowiada się pochmurno. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady śniegu z deszczem przechodzące w deszcz. Spadnie do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu, 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje silnie, szczególnie na północy, gdzie w porywach rozpędzi się do 80-110 km/h.

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami na zachodzie, gdzie opady zanikną. Poza tym okresami będzie padać śnieg z deszczem do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 4 st. C w centrum kraju, do 5-6 st. C na zachodzie. Powieje zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

