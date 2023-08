Czeka nas duża zmiana pogody

Pogoda bardzo się zmieni. W ciągu kolejnych dni będzie robić się coraz cieplej, a w długi weekend do Polski powrócą upały. Temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza w cieniu. Będzie wiele chwil ze słońcem, ale pojawią się też burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek na Pomorzu w niektórych miejscach pojawią się słabe i przelotne opady deszczu do jednego litra wody na metr kwadratowy. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu wystąpią burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. Na pozostałym obszarze kraju zrobi się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Piątek w całej Polsce przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C na Podlasiu do 26 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Będzie wiać słaby i umiarkowany zachodni wiatr.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na długi weekend

Sobota, pierwszy dzień długiego sierpniowego weekendu, zapowiada się na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie od 24 st. C na Podlasiu do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, miejscami umiarkowany wiatr.

W niedzielę na Pomorzu pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Dla pozostałych regionów prognozowana jest słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Poniedziałek, który będzie dla niektórych kolejnym wolnym dniem, w rejonie Pomorza przyniesie przelotne opady deszczu, będzie również grzmieć. W trakcie burz spadnie do 10-20 l/mkw., wiatr w porywach powieje do 60-80 km/h, możliwy jest też grad. Na pozostałym obszarze kraju dzień zapowiada się słonecznie lub z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl