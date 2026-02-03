Opady marznące wkroczą do Polski. Widać je na mapach

Do Polski wkroczy strefa opadów marznących Źródło: Ventusky.com

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

IMGW ostrzega przed opadami marznącymi w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim ;

podkarpackim ;

lubelskim , w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, krasnostawskim, świdnickim, lubelskim, Lublin, janowskim, kraśnickim, opolskim, puławskim;

mazowieckim , w powiatach: lipskim, zwoleńskim, kozienickim, radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim, białobrzeskim, grójeckim;

łódzkim (wszędzie poza powiatami na krańcach północnych);

wielkopolskim, w powiecie kępińskim.

W tych miejscach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.

W południowej Polsce ostrzeżenie wejdzie w życie o godzinie 22 we wtorek i wygaśnie o godz. 9 w środę. Na pozostałym obszarze alert zacznie obowiązywać o godzinie 3 lub 6 w środę i przestanie być ważny o godzinie 11 lub 12 tego samego dnia.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Kończy się mróz, nadchodzi marznący deszcz

W ostatnich dniach głównym zagrożeniem ze strony pogody była niska temperatura, za którą odpowiadał wyż Daniel ze Skandynawii. W wielu miejscach na termometrach pokazały się wartości, których nie widziano od lat.

W kolejnych dniach mróz zelżeje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenia, z których wynika, że zima nieco nam odpuści. Alarmy przed niską temperaturą utrzymają się do środkowego poranka w północno-wschodniej oraz częściowo centralnej i północnej Polsce.

Zmiana pogody. Radar opadów

Nie oznacza to jednak końca zagrożeń ze strony pogody. Od południowego zachodu do Polski zbliża się klin ciepłego i wilgotnego powietrza. Związany jest z nim front atmosferyczny, który w drugiej części wtorku przyniesie pierwsze, słabe opady śniegu na południu kraju.

W środę i czwartek przez Polskę front przyniesie do Polski szeroką strefę opadów marznących. Padać będzie nad wciąż mocno wychłodzonym gruntem, co doprowadzi do powstawania gołoledzi, a w rezultacie - trudnych warunków na drogach i chodnikach.

Opracował Krzysztof Posytek