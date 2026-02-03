Opady marznące wkroczą do Polski. Widać je na mapach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
IMGW ostrzega przed opadami marznącymi w województwach:
- dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, karkonoskim, Jelenia Góra, jaworskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, świdnickim, dzierżoniowskim, strzelińskim, ząbkowickim, kłodzkim;
- opolskim;
- śląskim;
- małopolskim;
- podkarpackim;
- lubelskim, w powiatach: hrubieszowskim, tomaszowskim, zamojskim, Zamość, biłgorajskim, krasnostawskim, świdnickim, lubelskim, Lublin, janowskim, kraśnickim, opolskim, puławskim;
- mazowieckim, w powiatach: lipskim, zwoleńskim, kozienickim, radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim, białobrzeskim, grójeckim;
- łódzkim (wszędzie poza powiatami na krańcach północnych);
- wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
W tych miejscach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź.
W południowej Polsce ostrzeżenie wejdzie w życie o godzinie 22 we wtorek i wygaśnie o godz. 9 w środę. Na pozostałym obszarze alert zacznie obowiązywać o godzinie 3 lub 6 w środę i przestanie być ważny o godzinie 11 lub 12 tego samego dnia.
Kończy się mróz, nadchodzi marznący deszcz
W ostatnich dniach głównym zagrożeniem ze strony pogody była niska temperatura, za którą odpowiadał wyż Daniel ze Skandynawii. W wielu miejscach na termometrach pokazały się wartości, których nie widziano od lat.
W kolejnych dniach mróz zelżeje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenia, z których wynika, że zima nieco nam odpuści. Alarmy przed niską temperaturą utrzymają się do środkowego poranka w północno-wschodniej oraz częściowo centralnej i północnej Polsce.
Zmiana pogody. Radar opadów
Nie oznacza to jednak końca zagrożeń ze strony pogody. Od południowego zachodu do Polski zbliża się klin ciepłego i wilgotnego powietrza. Związany jest z nim front atmosferyczny, który w drugiej części wtorku przyniesie pierwsze, słabe opady śniegu na południu kraju.
W środę i czwartek przez Polskę front przyniesie do Polski szeroką strefę opadów marznących. Padać będzie nad wciąż mocno wychłodzonym gruntem, co doprowadzi do powstawania gołoledzi, a w rezultacie - trudnych warunków na drogach i chodnikach.
Opracował Krzysztof Posytek
Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com