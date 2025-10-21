Logo TVN24
Prognoza

Zmiana pogody coraz bliżej. Kiedy zrobi się ciepło?

Zmiana pogody coraz bliżej
Nadchodzi ocieplenie
Źródło: TVN24
Zbliża się zmiana pogody w Polsce - twierdzą synoptycy. Za sprawą napływu ciepłych mas powietrza termometry w ciągu dnia mogą pokazać nawet 18 stopni Celsjusza. O tym, kiedy to nastąpi, mówił synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Pierwsze sygnały zbliżającej się zmiany pogody mogliśmy odczuć we wtorek rano. Na zachodzie kraju - za sprawą napływu ciepłych mas powietrza - termometry pokazały 10 stopni Celsjusza. Z kolei wschód Polski pozostał jeszcze w zasięgu chłodu, co doprowadziło do pojawienia się przymrozków. Różnica między najzimniejszym i najcieplejszym miejscem Polski była ogromna i wyniosła aż 20 stopni Celsjusza.

Według prognoz w najbliższych dniach ciepło obejmie cały kraj i już niedługo termometry w ciągu dnia pokażą nawet 18 stopni Celsjusza.

Temperatura podzieliła Polskę. 20 stopni Celsjusza różnicy
Temperatura podzieliła Polskę. 20 stopni Celsjusza różnicy

Chłód zostanie "wygoniony"

Obecnie pogodę w Europie kształtują dwa niże (jeden w pobliżu Szkocji, a drugi niedaleko Beneluksu) oraz wyż znajdujący się nad wschodnią polską granicą odpowiadający za mróz w części naszego kraju.

- Tu jest zimne powietrze, które napłynęło do nas w trakcie weekendu - powiedział w programie "Wstajesz i wiesz" synoptyk i prezenter pogody Tomasz Wasilewski.

Ekspert podkreślił, że w najbliższym czasie chłód zostanie "wygoniony" z naszego kraju. Kluczową rolę odegrają w tym wspomniane niże. Ich położenie otwiera cyrkulację południową dla ciepłego powietrza z południowego zachodu.

- Wyż, który mamy na wschodzie z mroźnym powietrzem, będzie spychany na wschód w kierunku Rosji. Ciepłe powietrze, które wdziera się za frontami, sprawi, że za dwa, trzy dni może być nawet plus 18 stopni. To jest, ostrożnie mówiąc, prognoza na czwartek - dodał Wasilewski.

Sytuacja baryczna w Europie
Sytuacja baryczna w Europie
Autorka/Autor: fw

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Wasilewski

Polska pogoda prognoza pogody
