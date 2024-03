Korzystajcie ze słońca. Nadchodzi zmiana

Znów będzie trzeba wyposażyć się w parasole. Na początku następnego tygodnia czeka nas pogorszenie pogody. Zrobi się pochmurno i deszczowo.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę na południu i zachodzie kraju zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Pojawią się tam również opady deszczu, ale będą słabe, spadnie do 1 litra na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski drugi dzień weekendu upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wschodni, umiarkowany, okresami silniejszy, w strefie brzegowej w porywach może rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę.

Deszczowe dni

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. W północnej części kraju będą one dość obfite i spadnie do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C w rejonie Podkarpacia. Powieje umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Wtorek przyniesie duże zachmurzenie i opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie od 4 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków zmieniających się będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Na termometrach do 10 stopni

Na środę również dla całej Polski prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z kierunków zmiennych.

W czwartek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Opady deszczu wystąpią na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl