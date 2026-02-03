Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Opady marznące wkroczą do Polski. Widać je na mapach

Opady wkroczą do kraju
Do Polski wkroczy strefa opadów marznących
Źródło: Ventusky.com
Przed nami zmiana pogody. Zamiast mrozu nowym zagrożeniem będą opady marznące. Strefa niosących je chmur pojawi się w części Polski jeszcze we wtorek i w kolejnych dniach może spowodować problemy dla kierowców i pieszych.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

W ostatnich dniach głównym zagrożeniem ze strony pogody była niska temperatura, za którą odpowiadał wyż Daniel ze Skandynawii. W wielu miejscach na termometrach pokazały się wartości, których nie widziano od lat.

W kolejnych dniach mróz zelżeje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenia, z których wynika, że zima nieco nam odpuści. Alarmy przed niską temperaturą utrzymają się do środkowego poranka w północno-wschodniej oraz częściowo centralnej i północnej Polsce.

Zmiana pogody. Radar opadów

Nie oznacza to jednak końca zagrożeń ze strony pogody. Od południowego zachodu do Polski zbliża się klin ciepłego i wilgotnego powietrza. Związany jest z nim front atmosferyczny, który w drugiej części wtorku przyniesie pierwsze, słabe opady śniegu na południu kraju.

W środę i czwartek przez Polskę front przyniesie do Polski szeroką strefę opadów marznących. Padać będzie nad wciąż mocno wychłodzonym gruntem, co doprowadzi do powstawania gołoledzi, a w rezultacie - trudnych warunków na drogach i chodnikach.

Klatka kluczowa-204153
Do Polski wkroczy strefa opadów marznących
Źródło: Ventusky.com
Odpoczniemy od siarczystego mrozu. Na jak długo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odpoczniemy od siarczystego mrozu. Na jak długo

Zagrożenie związane z gołoledzią prognozuje także IMGW. Synoptycy zapowiadają, że jeszcze we wtorek mogą pojawić się ostrzeżenia przed opadami marznącymi na południu kraju, a dokładniej w województwach: opolskim, śląskim i małopolskim, południowej i wschodniej części woj. podkarpackiego oraz południowej części woj. łódzkiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW
Źródło: IMGW

Opracował Krzysztof Posytek

Źródło: tvnmeteo.pl, IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

Udostępnij:
TAGI:
deszczZima
Czytaj także:
Silny mróz
Tu mróz wciąż będzie groźny. IMGW ostrzega
Prognoza
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
"Widzimy, że jesteś bez kalesonów"
Polska
komin smog shutterstock_521936638
"Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
Mróz, mroźna noc
Lodowata noc. Tu było blisko -30 stopni
Prognoza
Zima, śnieg, mróz
Tam mogą powrócić opady śniegu
Prognoza
Noc, mróz, zimno
Mróz w Polsce. Tam już jest lodowato, a będzie jeszcze zimniej
Polska
Statek na mieliźnie w Stambule
Statek towarowy utknął blisko plaży i domów
Świat
Dzień Świstaka 2026 w Pensylwanii
Co z tą zimą? Świstak Phil przepowiedział pogodę
Ciekawostki
Mróz, zima, noc
Kolejna ekstremalnie zimna noc. Ile stopni będzie
Prognoza
Kocioł Vitoligno 100-C
Kocioł na biomasę - ogrzewanie domu drewnem lub pelletem
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Mróz, przymrozek
Szczypie mróz, świeci słońce. I jest śmierdzący problem
Smog
Śnieżyce wymusiły zamknięcie części drogi międzystanowej 85 w Karolinie Północnej
Najgorsze zimno od dekad. Zmarło ponad sto osób
Świat
Zima, śnieg, opady
Odpoczniemy od siarczystego mrozu. Na jak długo
Prognoza
Miasto Janiszki (lit. Joniszkis) na Litwie zimą
Srogi mróz u naszych sąsiadów. Tak zimno nie było od 30 lat
Świat
Prognozowana temperatura o godzinie 7 we wtorek
Biegun zimna się przeniesie. Możliwe -25 stopni w stolicy
Prognoza
Zima, mróz, prąd, linie energetyczne, słupy energetyczne
Kilka tysięcy osób bez prądu, kolejna ofiara mrozu
Polska
Sytuacja pogodowa w Europie
Mamy w Polsce "epokę lodowcową". Apogeum "jeszcze przed nami"
Prognoza
-27,9, Puńsk (Podlaskie)
Robi się zimno od samego patrzenia. Pokazujecie swoje termometry
Polska
Mróz, zima
Za nami najzimniejsza noc w roku. Kolejna będzie jeszcze mroźniejsza
Prognoza
Mróz
Będzie nam naprawdę zimno
Prognoza
Mróz, śnieg, zima
W Warszawie też problemy. Tutaj ferie będą dłuższe
Polska
Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile
Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie
Świat
Mróz noc
Nocą nawet -27 stopni. A co przyniesie dzień?
Prognoza
Opady marznące
Siarczysty mróz odpuści, ale pojawi się nowe zagrożenie
Prognoza
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
Polska
Bukowina Tatrzanska
Dobre jedzenie i ośnieżone trasy. Bukowina Tatrzańska zaprasza
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
Ciekawostki
Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie
Prognoza
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
Świat
Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki
Największe opady śniegu od ponad 80 lat
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom