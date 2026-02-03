Opady marznące wkroczą do Polski. Widać je na mapach

Do Polski wkroczy strefa opadów marznących Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ostatnich dniach głównym zagrożeniem ze strony pogody była niska temperatura, za którą odpowiadał wyż Daniel ze Skandynawii. W wielu miejscach na termometrach pokazały się wartości, których nie widziano od lat.

W kolejnych dniach mróz zelżeje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizował ostrzeżenia, z których wynika, że zima nieco nam odpuści. Alarmy przed niską temperaturą utrzymają się do środkowego poranka w północno-wschodniej oraz częściowo centralnej i północnej Polsce.

Zmiana pogody. Radar opadów

Nie oznacza to jednak końca zagrożeń ze strony pogody. Od południowego zachodu do Polski zbliża się klin ciepłego i wilgotnego powietrza. Związany jest z nim front atmosferyczny, który w drugiej części wtorku przyniesie pierwsze, słabe opady śniegu na południu kraju.

W środę i czwartek przez Polskę front przyniesie do Polski szeroką strefę opadów marznących. Padać będzie nad wciąż mocno wychłodzonym gruntem, co doprowadzi do powstawania gołoledzi, a w rezultacie - trudnych warunków na drogach i chodnikach.

Do Polski wkroczy strefa opadów marznących Źródło: Ventusky.com

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Odpoczniemy od siarczystego mrozu. Na jak długo

Zagrożenie związane z gołoledzią prognozuje także IMGW. Synoptycy zapowiadają, że jeszcze we wtorek mogą pojawić się ostrzeżenia przed opadami marznącymi na południu kraju, a dokładniej w województwach: opolskim, śląskim i małopolskim, południowej i wschodniej części woj. podkarpackiego oraz południowej części woj. łódzkiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Opracował Krzysztof Posytek