Zimno wam? Wiemy, kiedy zrobi się cieplej

Nadchodzące dni to ciąg dalszy chłodnej aury, miejscami nawet zimowej, ale już niedługo pogoda mocno się zmieni. Wartości, jakie zobaczymy na termometrach w niedzielę, zadowolą ciepłolubnych.

- W Europie zaznacza się w dalszym ciągu rozbudowany, wieloośrodkowy wyż Oliwia, z głównym centrum w rejonie Morza Północnego i Wielkiej Brytanii. Układ wysokiego ciśnienia tworzy swoistą blokadę dla zmiany cyrkulacji w naszej części Europy - tłumaczył synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński.

Do Polski z północy napływają chłodniejsze masy powietrza, na wschodzie pochodzenia arktycznego, a na zachodzie - polarnego.

- Za sprawą bliskości ośrodków niżowych znad zachodniej Rosji i północnej Skandynawii nad naszym krajem do piątku włącznie przemieszczać się będą kolejne strefy opadów oraz chmury - dodał.

Zmiana pogody nastąpi w weekend.

Pogoda na 5 dni

Zachmurzenie w środę będzie umiarkowane, wzrastające w ciągu dnia do dużego i całkowitego. Na północy, wschodzie oraz częściowo w centrum kraju pojawią się opady deszczu. Spadnie go przeważnie do dwóch litrów na metr kwadratowy, a lokalnie do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 7-8 st. C na wschodzie, przez 9-10 st. C w centrum, do 12-13 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Prędkość porywów wiatru osiągnie do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek zapowiada się pochmurno, z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu na wschodzie kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 4-6 st. C na wschodzie, przez 7-8 st. C w centrum, do 10-12 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie północno-zachodni, na zachodzie umiarkowany, a w centrum dość silny, bo z porywami do 50 km/h. Na północnym wschodzie powieje najsilniej, do 60-70 km/h, co znacznie obniży odczuwalną temperaturę.

Piątek przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami oraz opadami deszczu o charakterze ciągłym, z niewielkimi przerwami. Opady nie będą intensywne, na poziomie 2-5 l/mkw., miejscami jednak przy umiarkowanych opadach może spaść do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą od 7-9 st. C na wschodzie, przez 10 st. C w centrum, do 13 st. C na zachodzie. Wiatr będzie północno-zachodni, na wschodzie umiarkowany i dość silny, z porywami osiągającymi prędkość do 40 km/h. Na zachodzie powieje silniej, w porywach do 50-60 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend. Ponad 20 stopni na termometrach

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Możliwe będą śladowe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 10-11 st. C na wschodzie, przez 12-13 st. C w centrum, do 14-15 st. C na zachodzie. Umiarkowany wiatr nadciągnie z zachodu. Niedziela natomiast zapowiada się dość pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 15-17 st. C na wschodzie, przez 18-19 st. C w centrum, do 19-21 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr.

