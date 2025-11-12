Logo TVN24
Zimno rozpocznie prawdziwy szturm. Kiedy spadnie śnieg

Arleta Unton-Pyziołek
Skumulowana suma opadów śniegu w Europie do 28 listopada
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com
W USA mocno sypnęło śniegiem w krainie Wielkich Jezior, choć za Amerykanami dopiero pierwsza dekada listopada. Zimno znad Arktyki zsunęło się w głąb Stanów i sięgnęło Florydy. Dał znać o sobie wir polarny, wielki cyklon nad Biegunem Północnym, formujący się od września do marca i mocno determinujący zimę w szerokościach umiarkowanych. Artykuł dostępny w subskrypcji

Wiele lat temu odkryto, że ten system energicznie krążącego powietrza w stratosferze, obejmujący obszar od około 10 do 50 km nad Ziemią, to główny rozgrywający pogodę w chłodnej części roku na półkuli północnej. A w ostatnich dniach zaobserwowano, że rdzeń wiru polarnego, przemieścił się znad bieguna lekko w stronę Syberii. Jednocześnie pole zimna wyciągnęło się i zatoką sięgnęło w głąb Ameryki Północnej. Wir zamiótł ogonem Kanadę i Stany Zjednoczone, niosąc na chwilę prawdziwą zimę. 

Klatka kluczowa-13180
Śnieg sypie w Chicago
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Pierwsze zwiastuny przedzimia

Za kilka dni, około 18 listopada, centrum wiru polarnego przesunąć się ma w pobliże północnej Skandynawii i ponownie w stronę Syberii. W związku z tym wysunięta w niższe szerokości zatoka zimna wędrować ma znad Ameryki w kierunku Północnego Atlantyku i Eurazji. Wysoko w atmosferze nad Alaską i Kanadą rozepchnąć ma się wyż i dalej utrzymywać wir z dala od jego macierzystego obszaru. Kopuła zimna, lekko przesuwając się na południe, przyniesie Europie pierwsze zwiastuny przedzimia. Sprzyjać ma bowiem również ześlizgiwaniu się mas powietrza znad Arktyki w warstwie przyziemnej atmosfery i formowaniu się pochmurnych niżów.

Wir polarny zepchnięty nad Eurazję, prognoza położenia czapy zimna na wysokości około 30 km, 23 listopada
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com

W prognozach na najbliższe tygodnie rysują się więc fale chłodu, które przyniosą Europie śnieg i mróz. Zimne niże znad Arktyki i Skandynawii sięgać mają wyjątkowo mocno w głąb środkowej Europy, co jest niezwykłe, zważywszy na statystyki klimatyczne listopada. Trwająca właśnie tak zwana późna jesień to czas pogody kształtowanej na ogół przez antycyklon nad Europą Środkową. Rzadziej, w około 25 procentach przypadków, o pogodzie decydują wtedy cyklony. W tym roku zanosi się również na pochmurne silne wiry niżowe z opadami osiągającymi w drugiej połowie listopada do 40 litrów na metr kwadratowy, a nad morzem i w górach do 50-60 l/mkw. Tym samym mogą zostać przekroczone miesięczne normy opadów.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
