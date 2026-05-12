Prognoza Rozpoczęli się zimni ogrodnicy. W pogodzie będzie się działo Arleta Unton-Pyziołek

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky.com

Przed nami czas zimnych ogrodników, czyli zjawiska klimatycznego występującego co roku w połowie maja. Rozpoczyna się ono 12 maja a kończy 14 maja. Skąd wzięła się nazwa zimnych ogrodników? To święty Pankracy, którego wspomnienie przypada na 12 maja, św. Serwacy (13 maja) oraz św. Bonifacy (14 maja). Zimna Zośka, czyli św. Zofia, ma swoje święto 15 maja. Tego samego dnia wspomina się też świętego Izydora, zwanego też Oraczem, który jest patronem rolników, a także orędownikiem w czasie suszy.

Jakiej pogody powinniśmy się spodziewać do zimnej Zośki i w zaczynający się tuż po niej weekend?

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia, między dwoma układami barycznymi - niżem Doreen z centrum w rejonie Zatoki Fińskiej oraz niżem Fee znad Morza Północnego. Oba wiry kierują do naszego kraju chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego znad północnego Atlantyku.

W nocy z wtorku na środę zalegać ma jeszcze nad północno-wschodnią Polską fragment deszczowego frontu, związanego z niżem Doreen. W środę odsunie się on poza granice naszego kraju. Jednocześnie w nocy zacznie wkraczać od zachodu szeroka strefa kłębiących się chmur z przelotnymi opadami deszczu, związana z niżem Fee. W środę opady obejmą większą część Polski, oprócz regionów południowo-wschodnich.

Front podzieli Polskę. Czekają nas ulewy i burze

W czwartek niż Doreen ulokuje się nad Skandynawią i zmieni mocniej cyrkulację powietrza - z zachodniej na południową - w naszym rejonie Europy. W masach łagodniejszego i cieplejszego powietrza, w którym temperatura na wschodzie zbliży się do 20 stopni Celsjusza, występować mają przelotne opady deszczu.

W piątek, sobotę i niedzielę Polskę obejmie kolejny falujący front chłodny z płytkim niżem znad północnych Włoch. Przyniesie on dużo wilgoci, a także opady deszczu i burze. Front, rozciągający z północy na południe, podzieli kraj na dwie części. Część zachodnia okaże się chłodniejsza, bo obejmą ją masy polarne powietrza. Natomiast część wschodnia będzie cieplejsza - tam temperatura może lokalnie przekroczyć 20 st. C. w masach powietrza znad południowej Europy. W strefie starcia tych mas wystąpią burze, lokalnie gwałtowne.

Od środy do niedzieli spadnie w sumie w Polsce do 20-40 litrów na metr kwadratowy, a miejscami, czyli tam gdzie wystąpią gwałtowniejsze burze, sumy te osiągnąć mogą 50 l/mkw.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na środę

W środę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na północy i zachodzie przelotnie popada deszcz do 5 l/mkw., a w pozostałych regionach - do 2 l/mkw. Tylko na południowym wschodzie kraju na ogół nie powinno padać, choć w Karpatach niewykluczony jest przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od 10-11 st. C na Kaszubach, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, do 13-14 st. C w centrum kraju oraz na południowym zachodzie. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach na północy i wschodzie rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Na północnym zachodzie możliwe są burze. Tylko na krańcach wschodnich kraju na ogół nie są spodziewane opady. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 16-18 st. C w centrum, do 19-20 st. C na południowym wschodzie. Wiejący z południa wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie dość silny.

Piątek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, okresami spadnie do 10-20 l/mkw. deszczu. W centrum i na południu pojawią się burze, podczas których spadnie do 30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Śląsku, przez 17 st. C w centrum, do 20-22 st. C na wschodzie kraju. Wiatr, południowo-wschodni, będzie umiarkowany, w burzach silny.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę na północnym zachodzie kraju spodziewane są rozpogodzenia i zanik opadów. W pozostałych regionach wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. W burzach, które prognozowane są na wschodzie kraju, może spaść do 30 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 15 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na wschodzie. Wiatr na wschodzie powieje z południowego wschodu, a do pozostałej części Polski nadciągną podmuchy z północnego zachodu. Wiało będzie umiarkowanie, a w burzach - silnie.

Niedziela upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego z przelotnymi opadami deszczu do 2-5 l/mkw. Na wschodzie kraju opady będą obfitsze i tam spadnie do 10-20 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 13 st. C na Podkarpaciu, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16-17 st. C na zachodzie. Wiatr, północno-zachodni i zachodni, będzie umiarkowany.

