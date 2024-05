Ostrzeżenia IMGW w niemal całej Polsce

Przymrozki nie odpuszczają. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują w 15 województwach. Temperatura przy gruncie może spaść do -4 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia IMGW - przymrozki

wielkopolskim , we wschodniej części województwa;

zachodniopomorskim , we wschodniej części województwa;

Jak przekazali synoptycy, prognozowany jest spadek temperatury powietrza od 1 do 1 -stopnia Celsjusza, a przy gruncie od -3 do -4 st. C.