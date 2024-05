Zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Tu spodziewajmy się przymrozków

Zimni ogrodnicy i zimna Zośka to zjawisko, które do środkowej części Europy sprowadza majowe przymrozki po okresie wiosennego ocieplenia. W tym roku ich nie unikniemy. Gdzie temperatura spadnie do ujemnych wartości? Sprawdź na mapach.

W maju co roku środkowe regiony Europy doświadczają fenomenu klimatycznego, który może niekorzystnie wpływać na rośliny. W związku z przypadającymi w okresie od 12 do 15 maja wspomnieniami świętych Pankracego, Serwacego, Bonifacego i Zofii okres ten nazywany jest "zimnymi ogrodnikami" oraz "zimną Zośką". W związku z napływem zimnego powietrza w tym terminie pojawiają się przymrozki, tak niepożądane przez ogrodników, rolników czy sadowników.

Zimni ogrodnicy i zimna Zośka 2024. Przymrozki w Polsce

Nocami i w godzinach porannych temperatura spada poniżej zera od kilku dni. Nie inaczej będzie w ciągu kolejnych dób.

W nocy z niedzieli 12 maja na poniedziałek 13 maja przymrozki są spodziewane na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Temperatura powietrza osiągnie w niektórych miejscach -1 stopień Celsjusza. Natomiast temperatura przy gruncie na Mazowszu spadnie do -2 stopni Celsjusza, a na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach do -1 st. C.

Temperatura w nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 maja) TVN24

Nocą z poniedziałku 13 maja na wtorek 14 maja przymrozki pojawią się we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Lokalnie termometry wskażą -1 st. C. Na Ziemi Świętokrzyskiej temperatura przy gruncie obniży się do -3 st. C, w rejonie Podkarpacia i Lubelszczyzny będą -2 st. C, a na Mazowszu wyniesie ona -1 st. C.

Temperatura w nocy z poniedziałku na wtorek (13/14 maja) TVN24

Kolejnej nocy, z wtorku 14 maja na środę 15 maja, przymrozków też należy spodziewać się na południowym wschodzie Polski. Temperatura na wysokości dwóch metrów nie powinna już spadać do ujemnych wartości, a przy gruncie osiągnie od -2 do -1 st. C.

Temperatura w nocy z wtorku na środę (14/15 maja) TVN24

W ciągu kolejnych dni, po zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce, przymrozki odpuszczą. Do naszego kraju zacznie napływać cieplejsze powietrze z południa Europy. Sprawdź szczegóły w długoterminowej prognozie pogody na 16 dni.

