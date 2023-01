Zima wróci do Polski za sprawą niżu Harto. Kiedy i gdzie spadnie śnieg?

Kiedy spadnie śnieg? Kolejne dni sprawią, że do Polski na nowo zawita zima. Szczególnie obfite opady śniegu prognozowane są na weekend, ale w niektórych regionach zacznie padać jeszcze przed jego rozpoczęciem. Jak długo taka pogoda zostanie z nami? Wszystko wskazuje jednak na to, że zimowe szaleństwo potrwa krócej niż moglibyśmy sobie tego życzyć.

W kolejnych dniach pogoda w Polsce kształtowana będzie przez układy niskiego ciśnienia - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Znad Adriatyku w kierunku północnym przemieszczać się będzie niż Harto, a wraz z nim strefa pofalowanego frontu chłodnego. Przyniesie na ogół pochmurną aurę, a zwłaszcza we wschodniej i południowej części kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

W sobotę nasz kraj obejmie kolejny, głęboki niż znad Rumunii, zaś aktywny, wilgotny front atmosferyczny przyniesie umiarkowane i dość silne opady śniegu w całym kraju. Do Polski w najbliższych dniach napływać będzie chłodna masa powietrza znad Morza Norweskiego.

W międzyczasie nad Rosją rozbuduje się silny wyż, którego klin w przyszłym tygodniu sięgnie aż zachodniej Europy, obejmując tym samym obszar Polski, w efekcie czego, przy napływie cieplejszego powietrza z południa Europy, początek przyszłego tygodnia zapowiada się pochmurno i mgliście.

Prognoza temperatury w dniach 19-23.01 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami w zachodniej Polsce. Na południowym wschodzie kraju przez cały dzień będzie pochmurno z umiarkowanymi opadami deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu i śniegu. W górach opady śniegu mogą okazać się przejściowo intensywne, do 10-15 centymetrów pokrywy śnieżnej. Słabe opady mieszane możliwe będą również w centrum Polski. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza do 3 st. C na terenie całego kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie południowo-zachodni, na wschodzie północno-wschodni.

Synoptycy IMGW ostrzegają jednak, że miejscami może spaść nawet do 30 cm śniegu. Wydano alarmy drugiego stopnia.

Piątek przyniesie w Polsce pochmurną aurę, ale niebo będzie się rozpogadzać. Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie kraju przez cały dzień będzie pochmurno, miejscami ze słabymi opadami śniegu do 1-5 cm. Na termometrach zobaczymy od 0/1 st. C na wschodzie do 1/2 st. C w zachodnich regionach. Wiatr okaże się słaby i zmienny.

Prognoza opadów w dniach 19-23.01 ventusky.com

Pogoda na weekend

W sobotę niebo nad Polską będzie pochmurne. Ze wschodu na zachód przemieszczała się będzie strefa ciągłych opadów śniegu, przynosząca ze sobą opady do 10-15 cm. Termometry wskażą od 0 st. C we wschodniej Polsce do 1/3 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany wiatr północny i północno-zachodni, jedynie w północnych regionach silny i porywisty.

Niedziela w zachodniej Polsce upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami śniegu oraz deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i w centrum kraju spodziewane jest zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 0/1 st. C na wschodzie i w centrum Polski do 1/2 st. C w zachodnich regionach. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek w całym kraju zapowiada się pochmurno z zamgleniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0/1 st. C w północnej Polsce do 2/3 st. C na południu i w centrum. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-wschodni.

