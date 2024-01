Będziemy mieli dwie pory roku jednocześnie. W części kraju chwyci tęgi mróz i sypnie śniegiem

Pogoda w pierwszym tygodniu stycznia podzieli Polskę - będziemy mieli dwie pory roku. Do niektórych regionów wróci zima, z opadami śniegu, zawiejami, zamieciami, i chwyci tam mróz. W części kraju temperatura wciąż będzie osiągać jesienne lub wiosenne wartości.

We wtorek na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy. Na Mazurach, Warmii i Podlasiu spadnie do 3 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, z kierunków zamieniających się.

Śnieg, zawieje i zamiecie

Środa przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i opadami deszczu w większości kraju. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach i Podlasiu będzie padać śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od -6 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, miejscami silniejszy z kierunków zamieniających się. Lokalnie możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.

Na czwartek prognozowane jest zmienne zachmurzenie. W rejonie Pomorza i w środkowej części kraju pojawi się deszcz, a na północnym wschodzie spadnie śnieg. Temperatura maksymalna osiągnie od -7 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr ze zamieniających się kierunków będzie wiać słabo i umiarkowanie. We wschodnich regionach w porywach rozpędzi się do 60 km/h i może powodować tam zawieje i zamiecie.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prawie 10 stopni mrozu

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale będzie się przejaśniać. Śnieg popada na Podlasiu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -9 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy, południowy.

Aura prawie w całym kraju zmieni się na zimową w sobotę, w święto Trzech Króli. Zachmurzenie będzie duże, na południowym wschodzie wystąpią opady deszczu, a w pozostałych regionach będzie padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Dolnym Śląsku i w centrum Polski do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr ze wschodu powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Prognozowane opady na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl