Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Zima się rozkręca. Szczegółowa prognoza pogody. Kiedy przyjdą kolejne śnieżyce? Kiedy będzie największy mróz?

|
Śnieg
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Polska wkracza w kolejny zimowy epizod. Kraj znalazł się pod wpływem wiru niżowego Anna znad Bałtyku, który sprowadza intensywne opady śniegu, silny wiatr i mróz. Najtrudniejsze warunki czekają północ Polski, a w kolejnych dniach także południe kraju. Tam zima pokaże swoje srogie oblicze.

Polska znajduje się pod wpływem wiru niżowego Anna z centrum nad Bałtykiem. W tym obszarze obniżonego ciśnienia formują się kolejne fronty chłodne, które znad morza wkraczają w głąb kraju. Niosą skłębione chmury, wtłaczają kolejne porcje wilgoci i opady śniegu. Jeden z takich frontów przemieści się w nocy z piątku na sobotę i przyniesie opady śniegu do 1-3 centymetrów. Za nim wkroczy od północy kolejny.

W sobotę strefa przelotnych opadów śniegu, w której spadnie do 1-3 cm, rozciągać się ma od Mazowsza i Lubelszczyzny, przez centrum, po Ziemię Lubuską i Śląsk. Natomiast od północy wkroczy następna strefa mocno piętrzących się chmur i opadów śniegu, która obejmie Pomorze, Warmię, Mazury i Podlasie i utrzyma się przez wiele godzin. W strefie tej opady śniegu nad Pomorzem Środkowym i Wschodnim mogą być intensywne, niosące utrudnienia i obciążające wszelkie konstrukcje i dachy, a także infrastrukturę komunikacyjną oraz energetyczną. Padający śnieg będzie mokry i ciężki, ale przy wiejącym w porywach do 60-70 kilometrów na godzinie wietrze może być również zawiewany.

Łagodne powietrze polarne zalegające nad Polską zacznie być od północy wypierane przez chłodniejsze masy powietrza arktycznego, w którym temperatura na północy może już nie wzrosnąć ponad zero stopni Celsjusza.

Niemal w całym kraju temperatura pozostanie ujemna

W niedzielę śnieżny front wciąż zalegać ma nad północną Polską, niosąc kolejną porcję śnieżyc, od których odrywać będą się pojedyncze zgrupowania chmur. Powędrują one nad zachodnie regiony. Stacjonujący przez dwie doby nad regionami północnymi kraju front śnieżny może doprowadzić do znacznego przyrostu pokrywy śnieżnej do 10-20 cm, a w pasie od Pomorza Środkowego po Kaszuby - do nawet 30-50 cm. Jednocześnie coraz mocniej wlewać się ma powietrze arktyczne, więc temperatura prawie w całym kraju pozostanie ujemna.

Od poniedziałku ciśnienie atmosferyczne ma rosnąć, a fronty powinny się rozmywać. Pojawi się również więcej przejaśnień i rozpogodzeń, w których temperatura nocami ma coraz mocniej spadać. We wtorek rano na północy i wschodzie kraju możliwy jest mróz rzędu -13/-10 st. C. Do piątku możliwe są spadki temperatury na północy i wschodzie do -18/-14 st. C.

Jednocześnie od południa zbliżać się ma wolno do Polski niż śródziemnomorski, który z rejonu Włoch wędrować ma w stronę Bałkanów, niosąc ogromne ilości wody. Napierające od południa ciepłe i wilgotne powietrze zetknie się z zimnym płynącym wciąż z północy, a strefa ich ścierania się przebiegać ma m.in. nad południowo-wschodnią Polską. Powstaną warunki do uformowania się szerokiej strefy frontu z opadami śniegu, szczególnie obfitymi nad Śląskiem, Małopolską, Podkarpaciem, Karpatami, Kielecczyzną i Lubelszczyzną. Zima rozkręca się na dobre.

Klatka kluczowa-133811
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda w weekend. Miejscami mocno sypnie

W sobotę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami wystąpią opady śniegu, którego spadnie do 1-3 cm, na północy miejscami do 5-10 cm, a na Pomorzu Środkowym i Kaszubach możliwe, że nawet do 30 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h, na północy do 70 km/h, powodujący zawieje śnieżne.

Niedziela będzie również pochmurna, choć z większymi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie kraju pojawią się przelotne opady śniegu, którego spadnie do 1-4 cm, natomiast na Pomorzu Środkowym i Kaszubach wciąż możliwe będą obfite, bo sięgające około 20 cm, opady. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Warmii i Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiał będzie wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Pogoda w poniedziałek

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami, na południu z rozpogodzeniami. Słaby śnieg może spaść na Pomorzu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -4 st. C na północnym wschodzie, -3 st. C w centrum kraju i -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h.

Pogoda we wtorek

We wtorek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i w centrum kraju. Po południu pierwsze opady śniegu zaczną obejmować Karpaty i Podkarpacie. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 st. C na Podlasiu, przez -5 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-133843
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda w środę

W środę na północy kraju będzie pogodnie. Poza tym aura będzie pochmurna z opadami śniegu, którego spadnie na ogół do 5 cm. Na południu i południowym wschodzie kraju spodziewamy się opadów do 10-30 cm, a w Karpatach do 50 cm w ciągu 24 godzin. Temperatura maksymalna wyniesie od -8 st. C na Suwalszczyźnie, przez -5 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Pomorzu. Powieje wiatr północny, umiarkowany i dość silny.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Grzegorz Momot

Udostępnij:
TAGI:
ZimaprognozapogodaŚnieg
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
śnieg, zima, noc
Minister z apelem do podróżujących
Polska
Śmigłowiec strąca śnieg z drzew
Black Hawk pomaga w odśnieżaniu. Nagranie
Polska
Góry w hrabstwie Larimer w Kolorado
Zginęła turystka. Mogła zabić ją puma
Śnieżyca, droga
Alert RCB. "Zachowaj ostrożność"
Prognoza
Śnieg, opady marznące, oblodzenie, gołoledź, ślisko
Na co się szykować. Alarmy IMGW w całym kraju
Prognoza
Potężna śnieżyca w Zamościu woj Lubelskie
Kolejne fale śnieżyc przed nami. Jedna może być potężna
Prognoza
Planeta swobodna
"Odkrycie dekady". Potwierdzono istnienie planet swobodnych
Nauka
afganistan powodz
Powodzie błyskawiczne przewracały pojazdy. Nie żyje kilkanaście osób
Śnieg, wiatr, zima
To będzie kolejny śnieżny dzień
Prognoza
Brazylia
Kula ognia nad Brazylią. Wiadomo, czym była
Śnieg, w nocy spadnie śnieg
Noc pod znakiem opadów
Prognoza
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym
Wyrwa w wale przeciwpowodziowym. Woda lała się na pole
Polska
zima Estonia Tallin shutterstock_478573534
Takiej awarii w tej europejskiej stolicy nie było od prawie 40 lat
Śnieg w parku
Pogoda na 5 dni. Gdzie spadnie śnieg i chwyci mróz
Prognoza
plug
Pług śnieżny siał spustoszenie. Nagranie
Jest szansa na śnieg
Śnieg zostanie z nami na dłużej. Nadciąga fala arktycznego powietrza
Prognoza
Reporterka TVN24 Agata Adamek z zasypanej Mławy
Polska pod śniegiem w Nowy Rok. "Życie jest trudne w Mławie"
Polska
Mróz, zimno, lód, noc
Lodowaty przełom roku. Miejscami prawie -20 stopni
Prognoza
Śnieg, opady, zima, aktywność fizyczna, bieganie
W pierwszy dzień roku dosypie śniegu
Prognoza
Argentyna
Blackout na sylwestra. Milion odbiorców nie miało prądu
Babia Góra zimą - zdjęcie ilustracyjne
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego
Polska
Noc sylwestrowa
Pogoda na noc sylwestrową. Chwyci siarczysty mróz
Prognoza
Śnieg, odśnieżanie
Zbliża się kolejna porcja opadów. Gdzie i ile śniegu spadnie
Prognoza
Zablokowana trasa S7
"Na trasie nastąpił prawdziwy armagedon". Pomogli ludzie
Polska
31.12 OKOLICE MŁAWY
Nowy alert RCB. "Śledź komunikaty"
Polska
Zimny styczeń według amerykańskiej prognozy NOAA, odchylenie temperatury średniej miesiąca poniżej normy
To ewenement. Takiej mapy dla stycznia dawno nie było
Prognoza
Kiedy można korzystać z fajerwerków?
Fajerwerki to poważne źródło zanieczyszczeń
Smog
Rzeka Elbląg w środę rano
Cofka na rzece Elbląg. Obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe
Polska
Służby w miejscu zatoru na S7
Śnieg uwięził kilkaset samochodów na S7. "Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła"
Polska
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Kolejna dostawa śniegu. Tu będzie padać najmocniej
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom