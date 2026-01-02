Zima się rozkręca. Szczegółowa prognoza pogody. Kiedy przyjdą kolejne śnieżyce? Kiedy będzie największy mróz?

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Polska znajduje się pod wpływem wiru niżowego Anna z centrum nad Bałtykiem. W tym obszarze obniżonego ciśnienia formują się kolejne fronty chłodne, które znad morza wkraczają w głąb kraju. Niosą skłębione chmury, wtłaczają kolejne porcje wilgoci i opady śniegu. Jeden z takich frontów przemieści się w nocy z piątku na sobotę i przyniesie opady śniegu do 1-3 centymetrów. Za nim wkroczy od północy kolejny.

W sobotę strefa przelotnych opadów śniegu, w której spadnie do 1-3 cm, rozciągać się ma od Mazowsza i Lubelszczyzny, przez centrum, po Ziemię Lubuską i Śląsk. Natomiast od północy wkroczy następna strefa mocno piętrzących się chmur i opadów śniegu, która obejmie Pomorze, Warmię, Mazury i Podlasie i utrzyma się przez wiele godzin. W strefie tej opady śniegu nad Pomorzem Środkowym i Wschodnim mogą być intensywne, niosące utrudnienia i obciążające wszelkie konstrukcje i dachy, a także infrastrukturę komunikacyjną oraz energetyczną. Padający śnieg będzie mokry i ciężki, ale przy wiejącym w porywach do 60-70 kilometrów na godzinie wietrze może być również zawiewany.

Łagodne powietrze polarne zalegające nad Polską zacznie być od północy wypierane przez chłodniejsze masy powietrza arktycznego, w którym temperatura na północy może już nie wzrosnąć ponad zero stopni Celsjusza.

Niemal w całym kraju temperatura pozostanie ujemna

W niedzielę śnieżny front wciąż zalegać ma nad północną Polską, niosąc kolejną porcję śnieżyc, od których odrywać będą się pojedyncze zgrupowania chmur. Powędrują one nad zachodnie regiony. Stacjonujący przez dwie doby nad regionami północnymi kraju front śnieżny może doprowadzić do znacznego przyrostu pokrywy śnieżnej do 10-20 cm, a w pasie od Pomorza Środkowego po Kaszuby - do nawet 30-50 cm. Jednocześnie coraz mocniej wlewać się ma powietrze arktyczne, więc temperatura prawie w całym kraju pozostanie ujemna.

Od poniedziałku ciśnienie atmosferyczne ma rosnąć, a fronty powinny się rozmywać. Pojawi się również więcej przejaśnień i rozpogodzeń, w których temperatura nocami ma coraz mocniej spadać. We wtorek rano na północy i wschodzie kraju możliwy jest mróz rzędu -13/-10 st. C. Do piątku możliwe są spadki temperatury na północy i wschodzie do -18/-14 st. C.

Jednocześnie od południa zbliżać się ma wolno do Polski niż śródziemnomorski, który z rejonu Włoch wędrować ma w stronę Bałkanów, niosąc ogromne ilości wody. Napierające od południa ciepłe i wilgotne powietrze zetknie się z zimnym płynącym wciąż z północy, a strefa ich ścierania się przebiegać ma m.in. nad południowo-wschodnią Polską. Powstaną warunki do uformowania się szerokiej strefy frontu z opadami śniegu, szczególnie obfitymi nad Śląskiem, Małopolską, Podkarpaciem, Karpatami, Kielecczyzną i Lubelszczyzną. Zima rozkręca się na dobre.

Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda w weekend. Miejscami mocno sypnie

W sobotę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami wystąpią opady śniegu, którego spadnie do 1-3 cm, na północy miejscami do 5-10 cm, a na Pomorzu Środkowym i Kaszubach możliwe, że nawet do 30 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-60 km/h, na północy do 70 km/h, powodujący zawieje śnieżne.

Niedziela będzie również pochmurna, choć z większymi przejaśnieniami. Na północy i zachodzie kraju pojawią się przelotne opady śniegu, którego spadnie do 1-4 cm, natomiast na Pomorzu Środkowym i Kaszubach wciąż możliwe będą obfite, bo sięgające około 20 cm, opady. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Warmii i Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiał będzie wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50-60 km/h.

Pogoda w poniedziałek

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami, na południu z rozpogodzeniami. Słaby śnieg może spaść na Pomorzu. Temperatura maksymalna nie przekroczy -4 st. C na północnym wschodzie, -3 st. C w centrum kraju i -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 50 km/h.

Pogoda we wtorek

We wtorek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na północy i w centrum kraju. Po południu pierwsze opady śniegu zaczną obejmować Karpaty i Podkarpacie. Temperatura maksymalna wyniesie od -7 st. C na Podlasiu, przez -5 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany.

Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda w środę

W środę na północy kraju będzie pogodnie. Poza tym aura będzie pochmurna z opadami śniegu, którego spadnie na ogół do 5 cm. Na południu i południowym wschodzie kraju spodziewamy się opadów do 10-30 cm, a w Karpatach do 50 cm w ciągu 24 godzin. Temperatura maksymalna wyniesie od -8 st. C na Suwalszczyźnie, przez -5 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Pomorzu. Powieje wiatr północny, umiarkowany i dość silny.