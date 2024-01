Mróz będzie wdzierać się coraz śmielej, śnieg spadnie w całym kraju

Zima już wróciła do północno-wschodniej Polski, a w ciągu kolejnych dni tego tygodnia opady śniegu pojawią się także w innych regionach. W weekend mróz obejmie prawie cały kraj, a miejscami w najcieplejszych chwilach dnia będzie prawie -10 stopni Celsjusza.

Środa przyniesie duże zachmurzenie. Będą pojawiać się liczne przejaśnienia, ale również opady. Na Mazurach i Podlasiu spadnie do 10 centymetrów śniegu, w rejonie Pomorza, Warmii oraz częściowo Mazowsza i Lubelszczyzny wystąpią opady śniegu i deszczu o sumie 4-8 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski natomiast będzie padać deszcz, od 1 do 4 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z kierunków zmieniających się, z przewagą zachodniego. W strefie brzegowej w porywach osiągnie prędkość ponad 60 kilometrów na godzinę.

Śnieg, mróz i kilkanaście stopni na plusie

Na czwartek prognozowane jest duże zachmurzenie. Śnieg popada na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu, a w pozostałych regionach wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -5 st. C w rejonie Podlasia do 10 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, przeważnie z zachodu, tylko w północno-wschodniej części kraju okaże się wschodni.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na Pomorzu i w centrum kraju pojawią się opady deszczu i śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowego powieje słaby i umiarkowany, w niektórych miejscach silniejszy wiatr.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Prognoza pogody na weekend

W sobotę zachmurzenie będzie duże. Na terenie całej Polski wystąpią opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Podkarpaciu. Będzie wiać słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, z kierunków zmiennych.

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem w większości kraju. Bez opadów będzie na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od -8 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Rzeszowszczyźnie. Północny wiatr powieje z umiarkowaną siłą, okresami w porywach sięgając 40-60 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl