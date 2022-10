Jaka będzie reszta jesieni i zima w Polsce? Czy na Boże Narodzenie spadnie śnieg? Najnowsza długoterminowa prognoza IMGW

Synoptycy IMGW opublikowali nową długoterminową prognozę pogody na dalszą część jesieni i zimę. Przedstawili wstępne wyliczenia modeli meteorologicznych dla listopada i grudnia bieżącego roku, a także stycznia i lutego 2023 roku.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował wstępną eksperymentalną prognozę pogody na listopad, grudzień, styczeń i luty. Jak wyjaśniał rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, zima jako całość zapowiada się cieplej niż wynikałoby to z wieloletnich norm.

Prognoza na zimę. Co nas czeka?

Choć średnia grudniowa temperatura utrzyma się w normie wieloletniej, to "grudzień może nas zaskoczyć, bo temperatura maksymalna może osiągnąć 13 stopni" - zapowiedział Walijewski. - przy czym jednocześnie "minimalne wartości temperatury mogą spadać nawet do minus 14 stopni". Będzie też dużo opadów. - Czy będzie to deszcz, czy śnieg? Śnieg pojawi się na pewno w górach, ale opadów można się spodziewać także na nizinach - w centrum kraju, na południu i wschodzie. Niestety, nie oznacza to, że tam utworzy pokrywę śnieżną, raczej popada i szybko stopnieje - przyznał ekspert.

Styczeń - według amerykańskich i polskich wyliczeń - ma być cieplejszy niż zwykle, czyli z wartościami temperatur powyżej trzydziestoletniej normy. Amerykanie przewidują, że średnie temperatury będą wyższe o 2 st. C. Polska prognoza to potwierdza. Podobnie jak w grudniu, śnieg spadnie także na nizinach, ale nie będzie tworzył pokrywy śnieżnej, szybko się rozpuści. W lutym całe południe i wschód kraju mają być z temperaturami powyżej normy, co oznacza, że choć będzie padał śnieg, to i tak się nie utrzyma na nizinach. Opadów ma być więcej niż to bywało w ostatnich latach, zwłaszcza od województwa zachodniopomorskiego, poprzez kujawsko-pomorskie, po Podlasie.

Poniżej przedstawiamy, także na mapach i w tabelach, szczegółowe przewidywania meteorologów na poszczególne miesiące.

Prognoza pogody IMGW na listopad 2022

IMGW przewiduje, że w listopadzie średnia miesięczna temperatura powietrza na obszarze całego kraju powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991-2020.

W przypadku opadów sytuacja będzie wyglądała w większości Polski podobnie. W centrum, na wschodzie i południu spadnie w przybliżeniu tyle, ile wskazuje norma wieloletnia. Zdaniem IMGW wartości powyżej normy wystąpią na Warmii i Mazurach, Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, Kujawach i północnej części Ziemi Lubuskiej.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad 2022 r. dla wybranych miast w Polsce IMGW

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na listopad 2022 r. dla wybranych miast w Polsce IMGW

Prognoza pogody IMGW na grudzień 2022

Według długoterminowej prognozy opracowanej przez IMGW, w pierwszym miesiącu zimy w całym kraju można spodziewać się temperatury w zakresie normy wieloletniej.

Nieco inaczej kształtują się opady. Na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Podkarpaciu opady - śniegu lub deszczu - mają utrzymać się w zakresie normy wieloletniej. W pozostałych regionach ma padać więcej niż w latach 1991-2020, czyli powyżej normy wieloletniej.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na grudzień 2022 r. dla wybranych miast w Polsce IMGW

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na grudzień 2022 r. dla wybranych miast w Polsce IMGW

Prognoza pogody IMGW na styczeń 2023

IMGW prognozuje, że w większości kraju styczeń przyniesie wyższą temperaturę niż wskazuje norma wieloletnia. Tylko na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Podlasiu, częściowo Pomorzu Zachodnim temperatura może być w zakresie normy wieloletniej.

Z modeli wynika, że w styczniu będzie w przybliżeniu tyle opadów, ile wskazuje norma wieloletnia.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na styczeń 2023 r. dla wybranych miast w Polsce IMGW

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na styczeń 2023 r. dla wybranych miast w Polsce IMGW

Prognoza pogody IMGW na luty 2023

Synoptycy IMGW przedstawili również pierwsze prognozy na luty 2023 roku. Jak podali, wartości temperatury będą oscylować w granicy normy wieloletniej w północno-zachodniej połowie kraju, czyli na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu, w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej, na Dolnym Śląsku, Warmii i Mazurach. Natomiast w południowo-wschodniej części Polski będzie cieplej niż zwykle, czyli wartości znajdą się powyżej normy wieloletniej.

Suma opadów na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu, Kujawach, Mazowszu, Podlasiu, Warmii i Mazurach ma być wyższa od normy wieloletniej. W pozostałych regionach spadnie mniej więcej tyle, ile wskazuje norma wieloletnia.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na luty 2023 r. dla wybranych miast w Polsce IMGW

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza i miesięcznej sumy opadów atmosferycznych na luty 2023 r. dla wybranych miast w Polsce IMGW

Jaka pogoda na Boże Narodzenie

Skoro grudzień zapowiada się jako stosunkowo ciepły, czy to oznacza, że nie ma szans na "białe Boże Narodzenie"? Czy można już to przewidywać? - Patrząc na statystyki, widzimy, że coraz częściej mamy bezśnieżne święta. Czy i w tym roku tak będzie? Tego nie jesteśmy obecnie w stanie określić - przyznał rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

- Zima będzie łaskawa i pozwoli zaoszczędzić trochę na energii. Zawiedzeni będą ci, którzy czekają na zabawy na śniegu - podsumował.

Metodologia. Co oznaczają pojęcia "powyżej normy", "poniżej normy" i "w normie"

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę/sumę opadów dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do tak zwanej normy wieloletniej. Obecnie brany jest pod uwagę okres 1991-2020.

Wartości średniej miesięcznej temperatury lub miesięcznej sumy opadów z tego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości wyznacza temperaturę/opady w klasie "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", a 10 najwyższych - "powyżej normy".

Jeżeli mamy do czynienia z klasą "powyżej normy", możemy zakładać, że miesiąc będzie cieplejszy lub bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Jeśli prognoza określa go jako "poniżej normy", będzie chłodniejszy lub suchszy, natomiast "w normie" - podobny do średnich 10 miesięcy z okresu porównawczego.

Metodologia. Jak interpretować klasy

Synoptycy IMGW uczulają, że prognoza średniej temperatury powietrza "powyżej normy" nie oznacza, że występować będą np. wyłącznie dni z temperaturą maksymalną powyżej 20 st. C, a prognoza "poniżej normy" - że czekają nas tylko dni z temperaturą minimalną poniżej 0 st. C. W rzeczywistości prognoza średniej temperatury "poniżej normy" nie wyklucza pojawienia się dni z temperaturą maksymalną powyżej 20 st. C, a prognoza "powyżej normy" - dni z temperaturą minimalną poniżej 0 st. C.

Eksperci przypominają, że prognozowana średnia temperatura odnosi się do średniej temperatury całego miesiąca, do temperatury notowanej zarówno za dnia, jak i w nocy.

Także prognoza sumy opadów "powyżej normy" nie oznacza, że zdarzać się będą intensywne opady deszczu i burze, a prognoza "poniżej normy" nie odrzuca możliwości wystąpienia takich zjawisk. Prognozowana suma opadów odnosi się do sumy opadów ze wszystkich dni w miesiącu. W prognozach nie jest określany rodzaj opadu (śnieg lub deszcz).

Sprawdzalność prognoz długoterminowych

Jak podkreśla IMGW, pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłości. Rozbieżności wynikają zarówno z ryzyka wystąpienia nagłych (często lokalnych) zjawisk meteorologicznych, które mogą zaburzyć prognozowane procesy pogodowe, jak i z samej różnorodności wykorzystywanych w modelach prognostycznych założeń fizycznych oraz równań matematycznych i statystycznych.

Z tak dużym wyprzedzeniem nie jest możliwy dokładniejszy opis przewidywanej pogody. Należy pamiętać o tym, że prognoza jest orientacyjna, a jej charakter jest eksperymentalny oraz że dotyczy średniego przebiegu dla całego prognozowanego regionu i danego okresu prognostycznego.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:anw//rzw

Źródło: IMGW, PAP, tvnmeteo.pl