"Zgniły" wyż zawładnie Polską. Co to dla nas oznacza

Pogodę w nadchodzących dniach będzie kształtował "zgniły" wyż. Sprawi, że w kolejnych dniach w wielu miejscach będzie pochmurno i mglisto. Poranki okażą się mroźne, a w dzień temperatura ledwo przekroczy 10 stopni Celsjusza.

W najbliższych dniach, w zasadzie do końca tygodnia, pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy, stabilny układ wysokiego ciśnienia. - Obejmie on swoim zasięgiem niemal całą Europę, a do Polski napłynie nieco cieplejsze powietrze z południa Europy. W efekcie tego z każdym kolejnym dniem pojawiać się będzie coraz więcej niskiego zachmurzenia warstwowego - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że wskutek nagromadzenia dużej ilości wilgoci układ wyżowy prawdopodobnie będzie wykazywał cechy "zgniłego" wyżu, co skutkować będzie pochmurną i mglistą aurą w wielu miejscach kraju.

Poranki będą mgliste, miejscami mroźne - zwłaszcza na wschodzie i południu Polski. - O ile jeszcze we wtorek i w środę przeważać będzie pogodna i słoneczna aura, tak w drugiej połowie tygodnia dominującym typem będzie pochmurna aura z zamgleniami, miejscami słabymi opadami mżawki - dodał synoptyk tvnmeteo.pl.

Pogoda na wtorek

Wtorek na przeważającym obszarze kraju zapowiada się pogodnie i słonecznie. Jedynie na zachodzie i lokalnie na północy wystąpi duże zachmurzenie, ale padać nie powinno. Termometry pokażą maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, powieje z południa.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa na przeważającym obszarze kraju przyniesie pogodną i słoneczną aurę. Jedynie na zachodzie i północy (oraz nad ranem lokalnie w centrum kraju) prognozuje się duże zachmurzenie z zamgleniami, nad ranem mgłami. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, zmienny.

W czwartek spodziewane jest zmienne zachmurzenie - od małego na południowym wschodzie kraju do całkowitego na północnym zachodzie Polski. Nad ranem pojawią się liczne, gęste mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6-8 st. C na północy, zachodzie i w centrum kraju do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie w całym kraju około 7-9 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr.

W sobotę będzie pochmurno z rozpogodzeniami, zwłaszcza na południu Polski. Termometry pokażą maksymalnie od 7-8 st. C na północy i w centrum kraju do 10-11 st. C na południu. Wiatr okaże się słaby, zmienny.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl