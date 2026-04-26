Prognoza Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno" Krzysztof Posytek

Chłodny front przyniósł spadek temperatury. Opowiada Tomasz Wasilewski

W nocy w Polsce wiał silny wiatr, przekraczający w porywach 70 kilometrów na godzinę. Synoptyk i prezenter Tomasz Wasilewski wyjaśnił, skąd się wziął. - (Wiatr - red.) związany jest z przejściem frontu chłodnego, który w nocy przeszedł nad Polską i zaczyna sprowadzać do nas zimne powietrze. Właściwie ten front otworzył drogę do napływu zimnego powietrza - zaczął Wasilewski.

Wartości na termometrach a temperatura odczuwalna

Synoptyk zauważył, że o ile wietrznie było już w sobotę, to panowała wysoka temperatura, miejscami zbliżająca się do 20 stopni Celsjusza. W niedzielę, w związku z uformowaniem wtórnego chłodnego frontu, na takie wartości na termometrach nie mamy liczyć. Rano, z powodu silnego wiatru, w wielu rejonach temperatura odczuwalna wynosiła zero lub nawet minus jeden st. C, a miejscami padał śnieg.

- Dzisiaj pogoda będzie zupełnie inna niż wczoraj. Nawet jeżeli Państwo wstaniecie i zobaczycie błękitne niebo, bo w wielu miejscach ta pogoda będzie słoneczna, z błękitnym niebem, to proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno - powiedział Wasilewski. Wyjaśnił, że w nocy doszło do zmiany masy powietrza z ciepłej na bardzo zimną, wręcz lodowatą. Choć pogoda może wyglądać podobnie jak w sobotę, wystarczy wyjść na zewnątrz, by poczuć znacznie niższą temperaturę.

Choć już same wartości na termometrach są w niedzielę niższe niż w sobotę, to przez silny wiatr odczuwamy jeszcze większy chłód. - Wyjątkowo proszę nie wierzyć temu, co pokazują termometry i mapy, bo ta odczuwalna temperatura może być o 10 stopni niższa - zaznaczył prezenter. Dodał, że w ciągu dnia pojawią się przelotne opady: deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Pogoda ma się uspokoić dopiero wieczorem.

Spokojniejszy, ale chłodny początek tygodnia. Jaka będzie majówka?

Początek kolejnego tygodnia, a zarazem ostatnie dni kwietnia, mają być spokojniejsze, chociaż nadal chłodne. Według Wasilewskiego w niektóre dni temperatura maksymalna w części kraju nie przekroczy 10 st. C. W nocy pojawią się z kolei przymrozki do -2/-3 st. C., a być może nawet bardziej dotkliwe. Synoptyk stwierdził, że takie zimno może utrzymać się do czwartku. A co zapowiada na majówkę?

- Wygląda na to, że majówkę możemy zacząć od pogody chłodnej. Pierwszego maja temperatura będzie na poziomie 13, 14, 15 stopni. Natomiast jest bardzo duża szansa na to, że w trakcie majówki z dnia na dzień będzie coraz cieplej. O ile zaczniemy majówkę niespecjalnie ciepło i niespecjalnie dobrze, jeśli chodzi o temperaturę, to możemy ją skończyć nawet 20 stopniami w zachodniej Polsce - opisał Wasilewski. Prezenter podsumował, że o ile teraz mamy zmianę z ciepła na zimno, tak w czasie długiego weekendu może to być zmiana odwrotna, z chłodu na ciepło.

Tomasz Wasilewski o zmianie pogody i prognozie na majówkę Źródło: TVN24