Zdradliwe błękitne niebo. "Proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno"

|
Małe zachmurzenie, mało chmur, chmury
Chłodny front przyniósł spadek temperatury. Opowiada Tomasz Wasilewski
Źródło: TVN24
W sobotę zrobiło się wietrznie, a w niedzielę spadła temperatura. Na antenie TVN24 synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski opowiadał, z czego wynika zmiana aury pod koniec tygodnia. Wspomniał także o prognozach na kolejne dni, w tym na wyczekiwaną przez wielu z nas majówkę.

W nocy w Polsce wiał silny wiatr, przekraczający w porywach 70 kilometrów na godzinę. Synoptyk i prezenter Tomasz Wasilewski wyjaśnił, skąd się wziął. - (Wiatr - red.) związany jest z przejściem frontu chłodnego, który w nocy przeszedł nad Polską i zaczyna sprowadzać do nas zimne powietrze. Właściwie ten front otworzył drogę do napływu zimnego powietrza - zaczął Wasilewski.

Wartości na termometrach a temperatura odczuwalna

Synoptyk zauważył, że o ile wietrznie było już w sobotę, to panowała wysoka temperatura, miejscami zbliżająca się do 20 stopni Celsjusza. W niedzielę, w związku z uformowaniem wtórnego chłodnego frontu, na takie wartości na termometrach nie mamy liczyć. Rano, z powodu silnego wiatru, w wielu rejonach temperatura odczuwalna wynosiła zero lub nawet minus jeden st. C, a miejscami padał śnieg.

- Dzisiaj pogoda będzie zupełnie inna niż wczoraj. Nawet jeżeli Państwo wstaniecie i zobaczycie błękitne niebo, bo w wielu miejscach ta pogoda będzie słoneczna, z błękitnym niebem, to proszę nie wierzyć temu, co widzicie przez okno - powiedział Wasilewski. Wyjaśnił, że w nocy doszło do zmiany masy powietrza z ciepłej na bardzo zimną, wręcz lodowatą. Choć pogoda może wyglądać podobnie jak w sobotę, wystarczy wyjść na zewnątrz, by poczuć znacznie niższą temperaturę.

Choć już same wartości na termometrach są w niedzielę niższe niż w sobotę, to przez silny wiatr odczuwamy jeszcze większy chłód. - Wyjątkowo proszę nie wierzyć temu, co pokazują termometry i mapy, bo ta odczuwalna temperatura może być o 10 stopni niższa - zaznaczył prezenter. Dodał, że w ciągu dnia pojawią się przelotne opady: deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Pogoda ma się uspokoić dopiero wieczorem.

Niedziela z silnym wiatrem. Tu ostrzega IMGW


Niedziela z silnym wiatrem. Tu ostrzega IMGW

Spokojniejszy, ale chłodny początek tygodnia. Jaka będzie majówka?

Początek kolejnego tygodnia, a zarazem ostatnie dni kwietnia, mają być spokojniejsze, chociaż nadal chłodne. Według Wasilewskiego w niektóre dni temperatura maksymalna w części kraju nie przekroczy 10 st. C. W nocy pojawią się z kolei przymrozki do -2/-3 st. C., a być może nawet bardziej dotkliwe. Synoptyk stwierdził, że takie zimno może utrzymać się do czwartku. A co zapowiada na majówkę?

- Wygląda na to, że majówkę możemy zacząć od pogody chłodnej. Pierwszego maja temperatura będzie na poziomie 13, 14, 15 stopni. Natomiast jest bardzo duża szansa na to, że w trakcie majówki z dnia na dzień będzie coraz cieplej. O ile zaczniemy majówkę niespecjalnie ciepło i niespecjalnie dobrze, jeśli chodzi o temperaturę, to możemy ją skończyć nawet 20 stopniami w zachodniej Polsce - opisał Wasilewski. Prezenter podsumował, że o ile teraz mamy zmianę z ciepła na zimno, tak w czasie długiego weekendu może to być zmiana odwrotna, z chłodu na ciepło.

Tomasz Wasilewski o zmianie pogody i prognozie na majówkę
Źródło: TVN24



Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza, piorun
Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty
Polska
Śnieg padający w Gołdapi (województwo warmińsko-mazurskie)
W nocy na północy padał śnieg. Nagranie
Polska
Silny wiatr, wichury
"Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
Polska
Silny wiatr, wichura
Niedziela z silnym wiatrem. Tu ostrzega IMGW
Prognoza
Deszcz, chłodno, parasol
Czeka nas chłodny dzień z przelotnymi opadami
Polska
Indie zmagają się z ekstremalnym upałem
Ponad 45 stopni Celsjusza na termometrach. Upał rozlewa się po kraju
Opady deszczu ze śniegiem w nocy
W nocy może spaść śnieg z deszczem
Polska
Pożar na północy Japonii
Ewakuowano jedną trzecią populacji miasta. Trwa walka z pożarami
Prognoza odchylenia temperatury powyżej normy na wys. 1,5 km
Idzie zimno. A co z majówką?
Polska
Ochłodzenie
Uderzenie zimna spod bieguna. Co pokazuje prognoza pogody
Polska
Pożary w USA
"Nie ma sposobu, by zatrzymać ten pożar"
Kazimierz Dolny - Jesteśmy stąd
Malownicze miasto nad Wisłą. Powstało na opokach, marglach i wapieniach
Polska
Niedźwiedź brunatny
Ekspertka: niedźwiedź nie dąży do konfrontacji
Polska
Wiatr, pogoda, wietrznie
Silny wiatr obniży temperaturę odczuwalną
Prognoza
Uczestnicy eksperymentu SOLIS100
Sześć osób spędzi 100 dni w izolacji. Jedną z nich jest Polka
Nauka
Przymrozek, noc
Noc chłodna i wietrzna. Co przyniesie sobota
Prognoza
Meteoryt żelazny znaleziony w gminie Zadzim (województwo łódzkie)
Kosmiczna skała znaleziona pod Łodzią
Polska
Pożary trawią miasto Otsuchi w Japonii
Ewakuacja tysięcy ludzi. "Myślę tylko o tym, co mamy robić"
Deszcz ze śniegiem, deszcz, wiosna
Zmiana w pogodzie będzie radykalna
Prognoza
Kazimierz Dolny
Pogoda dla Kazimierza Dolnego. Czy aura nie przeszkodzi w świętowaniu
Prognoza
Tajemniczy złoty okaz z Zatoki Alaska
Znaleziono ją w oceanie i nikt nie wiedział, czym jest. Teraz rozwiązano zagadkę
Nauka
Mount Everest
Setki alpinistów utknęły pod Mount Everestem
Niedźwiedzica brunatna z młodym - zdj. ilustracyjne
Oko w oko z niedźwiedziem. Jak wyjść z tego cało
Polska
Jedno z tornad, które pojawiły się nad Oklahomą w nocy
Wirowało przez 40 minut. Skutki były tragiczne
Lokalizacja piątkowego trzęsienia ziemi na Krecie
Trzęsienie ziemi na wyspie lubianej przez Polaków
Silny wiatr
Będzie mocniej wiało
Prognoza
Mogadiszu, stolicę Somalii, nawiedziły powodzie
Woda zalewała ulice, wiatr zrywał dachy
Sonda Voyager 1
Jest 25 miliardów kilometrów od Ziemi, NASA próbuje przedłużyć jej misję
Nauka
Wilk, wilki, Włochy
Znaleźli kilkanaście martwych wilków. Mogły zostać otrute
Przymrozki
Nocą lokalnie pojawią się przymrozki
Prognoza
