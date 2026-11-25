Prognoza Zawieje śnieżne i mniej niż -10 stopni. Zima poczyna sobie coraz śmielej. Prognoza pogody Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Polska dostaje się pod wpływ dwóch układów barycznych: niżu Xela, którego centrum wędruje nad północnymi Włochami i Adriatykiem, oraz skandynawskiego wyżu Manuel. Oba układy tłoczą zupełnie różne masy powietrza. Wyż sprowadza mroźne, arktyczne powietrze znad bieguna, które już objęło nasz kraj, natomiast niż Xela kieruje z południa w głąb Europy ciepłe i bardzo wilgotne powietrze znad zwrotnika. W strefie ich starcia formuje się front ciepły, rozległy obszar wślizgiwania się ciepłego powietrza na chłodne, co prowadzi do powstawania grubej warstwy zachmurzenia. W czwartek strefa ta zacznie obejmować południowe regiony Polski.

Pogoda na czwartek

W czwartek prognozujemy umiarkowane i duże zachmurzenie. Około południa nad Karpaty zaczną wkraczać ciągłe opady śniegu, by po południu i wieczorem objąć całe województwa: podkarpackie, małopolskie i śląskie oraz południowe powiaty województw opolskiego i dolnośląskiego, w tym Sudety. W górach spadnie do 10 centymetrów białego puchu, a na pozostałych wymienionych obszarach od 1 do 5 cm.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza na Podlasiu, przez 0 st. w centrum kraju, do 2-3 st. C na Wybrzeżu i Nizinie Szczecińskiej. Wiatr ze wschodu i północnego wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami powieje dość silnie. Na południu porywy będą dochodzić do 40-50 kilometrów na godzinę i powodować zawieje śnieżne ograniczające widzialność.

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Mocno sypnie śniegiem

W nocy z czwartku na piątek strefa opadów wkroczy głębiej nad Polskę, a same opady wyraźnie się nasilą. Do piątkowego świtu obejmą całe południe i dotrą w okolice Łodzi. W górach dosypie około 20 cm śniegu, a na pozostałym obszarze objętym opadami przybędzie go około 5-10 cm. W piątek południowa połowa kraju pozostanie w strefie śnieżnego frontu, który kolejnej nocy zacznie odsuwać się na południowy wschód, poza granice Polski.

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, głównie na północy. Na południe od linii Słubice - Poznań - Warszawa - Siedlce wystąpią ciągłe opady śniegu do 1-5 cm. Na wyżynach oraz obszarach podgórskich i górskich spadnie od 5 do 10 cm, a wysoko w Karpatach może uzbierać się nawet więcej. Temperatura osiągnie maksymalnie od -2 st. C na południowym wschodzie, przez -1 st. w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr z północnego wschodu powieje umiarkowanie i dość silnie. W porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h i będzie powodować zawieje śnieżne.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Pogoda na weekend

W sobotę i niedzielę centrum wyżu Manuel przesunie się na południe, w rejon krajów bałtyckich. W Polsce, wciąż pozostającej w masie powietrza arktycznego, pojawią się wyżowe rozpogodzenia. Będą one sprzyjać silnym spadkom temperatury w nocy, miejscami poniżej -10 st. C. W dzień temperatura nieco wzrośnie, ale na przeważającym obszarze kraju nadal utrzyma się poniżej 0 st. C.

W większości kraju szykuje się pogodna sobota. Pochmurno będzie jeszcze tylko na południu, gdzie pojawią się niewielkie, zanikające opady śniegu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od -4 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum, do 0 st. C na Pomorzu. Wiatr ze wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie.

Niedziela będzie słoneczna, ale zimna. Temperatura wyniesie maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 50-70 km/h.

Pogodny początek tygodnia

W poniedziałek od zachodu na wyż Manuel zacznie napierać niż północnoatlantycki. Do Polski zbliży się związany z nim front atmosferyczny, który nasunie się nad Pomorze Zachodnie i Ziemię Lubuską, niosąc większe zachmurzenie oraz symboliczne opady śniegu.

W poniedziałek będzie na ogół pogodnie. Więcej chmur pojawi się tylko na zachodzie, a na Pomorzu Zachodnim może słabo popadać śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego wschodu, w porywach do 40-60 km/h.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky