Prognoza Zapowiadają się chłodne dni. Kiedy zrobi się cieplej? Prognoza pogody na 5 dni Arleta Unton-Pyziołek |

Prognozowana tempertura na najbliższe dni Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Na pogodę w Polsce wciąż wpływa układ niżowy Cerry z centrum przemieszczającym się znad krajów bałtyckich w stronę Rosji. Związany z nim front atmosferyczny i szeroka strefa kłębiących się chmur wędruje nad Polską z zachodu na wschód. We wtorek zachodnie regiony kraju dostaną się jednak na skraj rozległego pogodnego wyżu znad Północnego Atlantyku. Polska pozostanie w masie chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego, która na zachodzie, przy rozpogodzeniach, nieco złagodnieje. Po południu temperatura przekroczy 20 stopni Celsjusza.

We wtorek niebo spowije umiarkowane i duże zachmurzenie. Na zachodzie kraju, od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk, nie spadnie deszcz, ale w pozostałej części kraju opady wyniosą do 5-10 litrów na metr kwadratowy. Na północnym wschodzie możliwe są burze, a intensywność opadów wzrośnie do 15-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Warmii, Mazurach i Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 23-24 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr północno-zachodni i zachodni powieje umiarkowanie i dość silnie, na północy ze średnią prędkością 30-50 kilometrów na godzinę, a porywy podczas burz sięgną 60-70 km/h.

Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Burze przetoczą się przez Polskę

W środę następny niż Deborah znad Morza Norweskiego skieruje w stronę Polski kolejny front atmosferyczny o charakterze chłodnym. Skłębione chmury wkroczą nad Polskę ponownie od zachodu i prosto z północy wleje się nowa porcja chłodnego powietrza pochodzenia arktycznego. W czwartek front chłodny, przemieszczający się nad krajem, poniesie kolejną porcję deszczu i burz.

Środa będzie pochmurna na zachodzie i na północy kraju. Okresami może spaść deszcz do 5 l/mkw. W reszcie Polski będzie pogodnie i bez opadów. Słupki rtęci wskażą od 19 st. C na północy, przez 21-22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunku zachodniego, będzie umiarkowany i dość silny.

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się burze, szczególnie na wschodzie kraju, a intensywność opadów wyniesie do 10-20 l/mkw. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 17 st. C na Dolnym Śląsku, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na południowym wschodzie. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, na północy północno-zachodni, będzie umiarkowany i dość silny, a w burzach stanie się jeszcze silniejszy.

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Prognozowana tempertura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Początek weekendu da nam więcej słońca

W piątek nad Polskę wkroczy wyż, niosąc rozpogodzenia. Wypchnie on deszcz na wschód i zablokuje napływ chłodu z północy. Zacznie zmieniać się kierunek cyrkulacji mas powietrza z północno-zachodniego na południowo-zachodni, a masy pochodzenia zwrotnikowego zaczną stopniowo wnikać nad Polskę. W sobotę temperatura na zachodzie kraju powinna już przekroczyć 25 st. C i na chwilę wróci lato.

Piątek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Popada wszędzie poza zachodem kraju. Lokalnie spadnie deszcz do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na wschodzie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany.

W sobotę spodziewane jest umiarkowane, przejściowo duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą od 23 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na południowym zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego.