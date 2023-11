Pogoda będzie fatalna. Nadciągają wichury i obfite opady

Pogoda gwałtownie się pogorszy. W czwartek przez Polskę będą przechodzić opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, a wiatr osiągnie niebezpieczne prędkości. Najmocniej będzie wiać nad morzem i w górach. Po krótkim wzroście temperatury kolejne ochłodzenie czeka nas w weekend.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W czwartek zachmurzenie będzie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Przez Polskę przejdzie układ frontów atmosferycznych, który w południowo-wschodniej części kraju przyniesie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, który lokalnie będzie marznący i powodujący gołoledź. Na pozostałym obszarze wystąpią opady deszczu, które w niektórych miejscach będą obfite, spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie południowo-zachodni, silny i porywisty, w większości kraju w porywach osiągając prędkość 60-100 km/h, w strefie brzegowej ponad 110 km/h, a w górach rozpędzi się nawet do 150 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Na piątek prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu i śniegu, a na południowym wschodzie popada również deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C. na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 40-60 km/h.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend

W sobotę na terenie całej Polski zachmurzenie będzie duże i pojawią się przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie od -2 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Niedziela przyniesie zmienne zachmurzenie. Śnieg popada w rejonie Podkarpacia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiać słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Mróz i obfite opady śniegu

Poniedziałek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum kraju pojawią się przelotne opady śniegu, które miejscami mogą być silne. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr z kierunku północno-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps / prpb

Źródło: tvnmeteo.pl