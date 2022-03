Śnieg w Polsce. Synoptyk o pogodzie w ciągu najbliższych dni

Opady śniegu, które pojawiły się w Polsce w środę to, jak podkreśliła w TVN24 synoptyk tvnmeteo.pl, "dopiero zapowiedź" tego, co czeka nas przez najbliższe doby. Deszcz w nocy z czwartku na piątek będzie przechodzić w śnieg. - Zabieli się na przeważającym obszarze Polski - mówiła Arleta Unton-Pyziołek.

Jak zwróciła uwagę synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, "na przełomie marca i kwietnia zaczyna się ta najważniejsza wiosna, a mianowicie wiosna termiczna". Wskazała, że średnio jej początek na zachodzie Polski, w Legnicy, nastaje 27-28 marca, a w Warszawie jest to 3-4 kwietnia. Oznacza to, że średnia temperatura dobowa wynosi wówczas 5-10 stopni Celsjusza. - Tymczasem w tym roku ta ciepła, termiczna wiosna przyjdzie do nas dopiero po 10 kwietnia, a w tej chwili wraca zima, i to z przytupem - mówiła.