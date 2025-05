Załamanie pogody. Deszczowy niż nie odpuści przez kilka dni

Nadchodzący czas w pogodzie zapowiada się dynamicznie. Temperatura mocno spadnie, miejscami w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 10 stopni. Aurę w naszym kraju będzie kształtował deszczowy niż.

Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w okresie prognozy Polska będzie pod wpływem układu niskiego ciśnienia Lorenz znad północno-wschodniej Europy, w strumieniu chłodnego, wilgotnego powietrza pochodzenia arktycznego.

W czwartek strefa chłodnego frontu atmosferycznego, z całkowitym zachmurzeniem i opadami deszczu, znajdować się będzie nad ranem na południu kraju, następnie odsunie się poza południową granicę. Przez Polskę przemieszczać się będzie strefa drugorzędnego, chłodnego frontu atmosferycznego z dużym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu. Spadnie do 2-5 litrów na metr kwadratowy, lokalnie 10 l/mkw.

Miejscami wystąpią burze, którym towarzyszyć będzie silny wiatr, w porywach osiągający do 80 kilometrów na godzinę. Lokalnie spadnie krupa śnieżna. W drugiej części dnia północna część kraju znajdzie się w zasięgu frontu, któremu oprócz całkowitego zachmurzenia i opadów deszczu towarzyszyć będzie również porywisty wiatr, zwłaszcza na północy i zachodzie Polski. Termometry pokażą od 9-10 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, przez 11-12 st. C w centrum, do 12-13 st. C na zachodzie.

Deszczowy niż Lorenz zawładnie Polską na kilka dni

- Deszczowy i pochmurny niż znad północno-wschodniej Europy kształtował będzie pogodę w naszym kraju przez kilka kolejnych dni. Oznacza to, że zarówno nadchodzący weekend, jak i początek przyszłego tygodnia upłyną pod znakiem dynamicznej, zmiennej aury z deszczem. Sumy opadów będą się wahały w granicach 10-20 litrów wody na metr kwadratowy na dobę, zwłaszcza na wschodzie kraju - przekazał Zdonek.

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami oraz opadami deszczu rzędu 5-10 l/mkw., a na północnym wschodzie - 20 l/mkw. Termometry pokażą od 9-10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12-13 st. C w centrum, do 14 st. C na zachodzie. Z północnego zachodu powieje dość silny, porywisty wiatr - jego maksymalna prędkość dojdzie do 50-70 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (15-19.05) Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz opadami deszczu. Termometry pokażą od 10-12 st. C na wschodzie i w centrum do 13-15 st. C na zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany zmienny wiatr, jedynie na zachodzie będzie dość silny, porywisty, północno zachodni.

Niedziela okaże się pochmurna z opadami deszczu, ale i rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie maksymalnie od 11-13 st. C na wschodzie kraju do 14-15 st. C na zachodzie i w centrum. Powieje umiarkowany i dość silny północny wiatr.

Co przyniesie początek nowego tygodnia

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 11-13 st. C na wschodzie i w centrum kraju do 14-15 st. C na zachodzie. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty północno-zachodni wiatr.

Prognozowane opady w kolejnych dniach (15-19.05) Ventusky.com

