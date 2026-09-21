Prognoza Załamanie pogody. Idą burze i silny wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW Oprac. Krzysztof Posytek |

Pogoda na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek - burze i silny wiatr

W poniedziałek synoptycy spodziewają się burz w wielu rejonach Polski. Ostrzeżenia mają pojawić się w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim.

IMGW zamierza ostrzegać także przed silnym wiatrem. Alerty mają zostać wydane w województwach zachodniopomorskim (w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim) oraz pomorskim (w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim).

Prognoza ostrzeżeń meteorologicznych na poniedziałek Źródło zdjęcia: IMGW

Prognoza zagrożeń na wtorek - intensywne opady deszczu

We wtorek zagrożenie w części kraju mają stanowić intensywne opady deszczu. Ostrzeżenia mają pojawić się w województwach: pomorskim (w powiatach: Gdańsk, gdańskim, nowodworskim, malborskim, tczewskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim), warmińsko-mazurskim (w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg, iławskim, nowomiejskim) i kujawsko-pomorskim (grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim).

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na wtorek Źródło zdjęcia: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.