Załamanie pogody. Idą burze i silny wiatr. Prognoza zagrożeń IMGW
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikowali prognozę zagrożeń meteorologicznych na najbliższe dni.
Prognoza zagrożeń na poniedziałek - burze i silny wiatr
W poniedziałek synoptycy spodziewają się burz w wielu rejonach Polski. Ostrzeżenia mają pojawić się w województwach: małopolskim, podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim.
IMGW zamierza ostrzegać także przed silnym wiatrem. Alerty mają zostać wydane w województwach zachodniopomorskim (w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim) oraz pomorskim (w powiatach: słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim).
Prognoza zagrożeń na wtorek - intensywne opady deszczu
We wtorek zagrożenie w części kraju mają stanowić intensywne opady deszczu. Ostrzeżenia mają pojawić się w województwach: pomorskim (w powiatach: Gdańsk, gdańskim, nowodworskim, malborskim, tczewskim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim), warmińsko-mazurskim (w powiatach: braniewskim, elbląskim, Elbląg, iławskim, nowomiejskim) i kujawsko-pomorskim (grudziądzkim, Grudziądz, wąbrzeskim, brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, rypińskim).
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest prognoza zagrożeń IMGW
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.