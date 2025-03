Jak przekazali we wtorek rano synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, za nami mroźna noc. Rano też jest lodowato. O godzinie 6 stacja synoptyczna w Zakopanem odnotowywała -12,2 stopni Celsjusza, jeszcze zimniej było na Kasprowym Wierchu, gdzie termometry wskazały -17,1 st. C. Dodatnia temperatura występowała tylko na północy kraju, a najcieplej było w Ustce, gdzie odnotowano 3,6 st. C.