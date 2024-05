Wyż ustąpi na chwilę miejsca niżowi. Kiedy pogoda się popsuje?

Za nami kolejna noc i poranek z lekkim mrozem. Temperatura minimalna w czwartek w Szymanach i Suwałkach wyniosła -1 stopień Celsjusza. W Szczecinku, Bydgoszczy i Chojnicach termometry pokazały 0 st. C. Jeszcze mroźniej jest na północy Europy, gdzie na termometrach było -10 st. C.

Napłynęło arktyczne powietrze

- Dobrze to pokazuje trajektoria wsteczna cząstki powietrza - zauważył prezenter tvnmeteo.pl. Trajektorie wsteczne obliczane są na podstawie prognoz z siedmiu poprzednich dni. Określają, skąd docierają masy powietrza do danego punktu, w tym przypadku - Polski

- Te linie zaznaczone na mapie pokazują, skąd przez ostatnie siedem dni napływało do nas powietrze - tłumaczył. - Część powietrza, które teraz do nas napływa, siedem dniu temu było tam, gdzie jest Morze Karskie, Morze Łaptiewów, Arktyka, Ocean Arktyczny, Morze Labradorskie. Z samej północy, z samej Arktyki, napłynęło do nas powietrze, które teraz daje nam tę zimną pogodę i przymrozki. To powietrze pokonało drogę kilku tysięcy kilometrów po to, żeby dotrzeć do naszego kraju - dodał Wasilewski.