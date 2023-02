Wyż Hazal przyniesie więcej słońca, ale ceną za to będzie duży mróz. Zmiana przed weekendem

Na pogodę w Polsce do czwartku będzie wpływać wyż Hazal. Czeka nas dużo przejaśnień i rozpogodzeń, opady możliwe są lokalnie, ale za to należy spodziewać się dużego nocnego i porannego mrozu. Kiedy spadnie śnieg? W piątek i pierwszy weekend marca opady wrócą do całej Polski. W niektórych regionach może spaść kilka centymetrów śniegu.

Polska dostała się pod wpływ rozległego wyżu Hazal z centrum nad Szkocją. Z północy napływa zimne i wilgotne powietrze pochodzenia arktycznego, w którym występują przelotne opady śniegu - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Ten układ baryczny ma kształtować pogodę do czwartku. Opady zanikną, a zamiast nich pojawią się liczne rozpogodzenia. Przy niebie pozbawionym chmur temperatura nocami może spadać od -5 do -10 stopni Celsjusza, a w górach może obniżać się nawet do -15 st. C.

W piątek, jak zapowiada nasza synoptyk, Polska dostanie się od północy pod wpływ zimnego niżu znad północno-zachodniej Rosji. Do kraju wkroczy front atmosferyczny z opadami mokrego śniegu, a za nim popłynie kolejna porcja chłodnego powietrza z północy.

Prognoza na 27 i 28 lutego

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W niektórych miejscach na zachodzie i południu kraju pojawią się przelotne opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie północno wschodni, słaby i umiarkowany.

Na wtorek prognozowana jest pochmurna aura z rozpogodzeniami. Rano będzie mroźno, lokalnie temperatura może znaleźć się w granicach od -8 do -10 st. C. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą od 1 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, przez 2 st. C w centrum, do 4 st. C na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce. Powieje północny, słaby wiatr.

Pogoda w pierwszych dniach marca

W środę, 1 marca, zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Na północnym wschodzie kraju pojawią się przelotne opady śniegu i spadnie tam do 1-2 cm. W godzinach porannych będzie mroźno, lokalnie w południowych regionach możliwe są spadki temperatury od -8 do -10 st. C. Temperatura maksymalna osiągnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu. Wiatr z kierunku północno-zachodniego powieje ze słabą i umiarkowaną siłą.

Czwartek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami, szczególnie w zachodnich regionach kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 7 st. C na Pomorzu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami dość silny wiatr.

Piątek będzie pochmurny w całej Polsce. Od północy w głąb kraju będą przemieszczać się opady śniegu do 2-5 cm, a na zachodzie wystąpią opady deszczu ze śniegiem o sumie do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie i w środkowych regionach do 6 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Weekend też ze śniegiem

W sobotę okresami śnieg będzie padać na południu kraju. Spadnie tam do 2-5 cm. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Na niedzielę dla całego kraju prognozowane są opady śniegu. Wiatr okaże się zachodni i północno zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach będzie rozpędzać się do 50-60 km/h.

