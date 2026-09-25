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Prognoza

Wyż Arno zapewni nam wspaniałą pogodę. To widać w prognozie

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Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Jaga
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Polskę czeka poważna zmiana pogody. Już w weekend wyż zacznie odpychać od nas zatokę niżową, dzięki czemu temperatura przekroczy miejscami 20 stopni Celsjusza. Czy na początku przyszłego tygodnia możemy liczyć na jeszcze wyższe wartości? Szczegóły w prognozie.

Ciśnienie atmosferyczne w Polsce rośnie, co oznacza początek poważnej zmiany sytuacji synoptycznej. Napierający od zachodu wyż Arno będzie stopniowo wypychać od nas zatokę niżową wraz z frontem atmosferycznym, który w sobotnie popołudnie powinien już opuścić północno-wschodnie regiony kraju. Główne centrum wyżu, wędrując znad Niemiec w kierunku Austrii i dalej nad Ukrainę, przejmie kontrolę nad pogodą w naszej części kontynentu na dłuższy czas. Jedynie w sobotę po południu nad Wybrzeże i Pomorze nasunie się jeszcze słabo aktywny front chłodny, który przyniesie przede wszystkim wzrost zachmurzenia kłębiastego.

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Ta wielka przebudowa pola barycznego zmieni cyrkulację powietrza, a nurt z północy ustąpi miejsca ciepłym masom z południowego zachodu. Zalegające dotąd nad Polską chłodne powietrze zacznie być wypierane od zachodu przez znacznie cieplejsze masy płynące znad Hiszpanii, gdzie temperatura sięga obecnie 35-38 stopni Celsjusza. Dzięki temu w Polsce, po raz pierwszy od dłuższego czasu, termometry znów wskażą ponad 20 st. C. W niedzielę front atmosferyczny wkraczający w obszar wyżowy od północy i przesuwający się w głąb Polski ulegnie rozmyciu, choć miejscami na wschodzie i południu przyniesie więcej chmur kłębiastych.

Pogoda na weekend

W sobotę na północnym wschodzie kraju będzie jeszcze pochmurnie, z zanikającymi opadami deszczu ustępującymi miejsca przejaśnieniom. Na pozostałym obszarze kraju wystąpią zdecydowane przejaśnienia i rozpogodzenia, choć po południu na Wybrzeżu i Pomorzu zachmurzenie wzrośnie do dużego i lokalnie może słabo, przelotnie popadać. Termometry pokażą maksymalnie od 15-16 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Szykuje się pogodna niedziela. Więcej chmur pojawi się przejściowo jeszcze tylko na wschodzie i południu. Temperatura wyniesie maksymalnie od 18-19 st. C na Kaszubach i Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego wschodu.

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Prognozowane opady w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky

Wyż się umocni. Ile stopni będzie

Na początku kolejnego tygodnia wyż na tyle umocni się nad środkową i wschodnią Europą, że uspokoi aurę na dłużej. We wtorek od południowego wschodu spróbuje nasunąć się kolejny front, ale szybko zaniknie w zderzeniu z barierą wyżową, dając jedynie nieco więcej chmur w południowo-wschodniej Polsce. Tym samym pod koniec września wyż Arno przyniesie nam upragnione babie lato, czyli okres spokojnej, łagodnej pogody ze stałym napływem ciepła z południa. Pogodne, bezchmurne noce będą jednak sprzyjać silnemu wypromieniowaniu ciepła z gruntu, co przełoży się na rześkie i chłodne poranki.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie, a na południu nawet słonecznie. Słupki rtęci wskażą od 18 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z południowego wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na zachodzie i Pomorzu powieje silniej, w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę.

We wtorek spodziewana jest pogodna aura - zachmurzenie wzrośnie tylko na południowym wschodzie. Temperatura osiągnie maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z południowego wschodu okaże się umiarkowany, choć na zachodzie chwilami będzie silniejszy.

Środa przyniesie słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr z południowego wschodu, w większości kraju umiarkowany, ale na zachodzie i Pomorzu - okresami dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h.

Klatka kluczowa-727052
Prognozowana temperatura w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyprognoza
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