Wybuch ciepła. Będzie prawie 20 stopni

Luty w wielu regionach Polski kończy się pogodą jak w środku wiosny. Temperatura we wtorek poszybuje do niemal 20 stopni Celsjusza. Bardzo ciepło zapowiadają też się pierwsze dni marca.

Polska znalazła się pod wpływem niżu Yule z centrum w rejonie Korsyki. Nad krajem rozciąga się ciepły front atmosferyczny, przemieszczający się wolno znad południowo-wschodniej części kraju na północ - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

- Z południa płynie ciepłe powietrze znad Morza Śródziemnego, tylko północne i zachodnie regiony zostaną w chłodnej masie powietrza - dodaje synoptyk.

Na południu prawie 20, na północy 6 stopni

We wtorek na północy i zachodzie kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami, okresami wystąpią tam jednak opady deszczu rzędu 1-3 litrów na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski będą pojawiać się rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w większości kraju południowy, tylko na północnym zachodzie powieje z północy.

Środa na krańcach zachodnich upłynie pod znakiem pogodnej aury. Poza tym będzie pochmurno z opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7-8 st. C na Pomorzu, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce, przez 11 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Wiatr wiejący z kierunków zachodnich okaże się słaby i umiarkowany.

Czwartek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna osiągnie od 9 st. C na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza temperatury na okres 27.02-02.03 ventusky.com

Marzec wystartuje też bardzo ciepło

Na piątek, pierwszy dzień marca, prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C w Małopolsce. Powieje południowy słaby i umiarkowany wiatr.

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na zachodzie kraju będzie ono wzrastać do dużego i pojawią się tam opady deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 st. C na Pomorzu, przez 16 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na południu. Wiatr z południowego wschodu będzie wiać słabo i umiarkowanie.

Prognoza opadów na okres 27.02-02.03 ventusky.com

Autorka/Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl