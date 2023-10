Wybory 2023. Jaka pogoda będzie panowała 15 października

15 października w całej Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, choć miejscami możliwe są większe przejaśnienia. Na Pomorzu i południowym wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 14-15 st. C w środkowych regionach, do 17 st. C w rejonie Małopolski i Podkarpacia.