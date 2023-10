15 października napłynie do nas chłód z dalekiej północy. Prognoza pogody na wybory 2023

W niedzielę 15 października odbędą się wybory parlamentarne. Polacy wybiorą 460 posłów do Sejmu i 100 senatorów do Senatu na czteroletnią kadencję. Jaka będzie pogoda, gdy ruszymy do urn? Sprawdź wstępną prognozę.

Pogoda Długoterminowa Weekend

15 października zapowiada się pochmurno. Niebo będzie całkowicie zasnute chmurami na zachodzie, a przejaśnienia pojawią się w centrum i we wschodniej części kraju. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 6-8 stopni Celsjusza we wschodnich regionach, 10 st. C w centrum, a najcieplej będzie na zachodzie, gdzie sięgnie ona 11-12 st. C.

Wyborcza niedziela zapowiada się więc stosunkowo chłodno. Jeszcze niższych wartości na termometrach należy spodziewać się wcześnie rano. Po nocnych rozpogodzeniach termometry na północnym wschodzie Polski temperatura spadnie poniżej zera i będzie tam od -1 do -3 st. C. Im dalej na zachód, tym chmur o poranku będzie więcej, dlatego temperatura okaże się nieco wyższa, rzędu 3-5 st. C.

Wiatr będzie wiać ze słabą i umiarkowaną siłą, na zachodzie kraju okresami będzie silniejszy, z kierunków wschodnich.

Parasole nie, ale ciepłe kurtki i płaszcze mogą się przydać

Jak wyjaśniła synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, według najświeższych prognoz w połowie miesiąca Polska będzie pod wpływem wyżu znad Skandynawii i niżu znad Rosji. - To oznacza zdecydowany spływ mas powietrza z dalekiej północy. Masy pochodzenia arktycznego, wprawdzie o cechach morskich, więc nie tak surowe jak te z głębi Rosji, przyniosą jednak znaczny spadek temperatury - tłumaczyła.

Synoptyk zaznaczyła, że "tegoroczny październik ma cechować się dużą zmiennością i napływem mas powietrza raz z południa, raz z północy, stąd stanowi duże wyzwanie w prognozowaniu pogody". - Rozkład układów barycznych nad Europą może jeszcze się zmienić i tym samym aura w dniu wyborów - podkreśliła.

Wszystko o wyborach znajdziesz TUTAJ.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl