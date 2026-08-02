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Prognoza

Wracają koszmarne upały. Na rekord gorąca czekaliśmy 105 lat. "Znów może zostać pobity"

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Upał, słońce, gorąco, skwar, żar, nawodnienie
Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Salas
Po nieznacznym ochłodzeniu Polska znów znajdzie się w szponach upału. W środku tygodnia w wielu rejonach kraju termometry pokażą znacznie ponad 30 stopni Celsjusza. Według prezentera i synoptyka tvnmeteo.pl Tomasza Wasilewskiego zagrożony jest rekord temperatury, który został pobity pod koniec czerwca w Słubicach.

Polska dostała się pod wpływ wyżu Pythagoras, którego centrum przemieszcza się nad północnymi regionami kraju. Nad południem wciąż zalega jednak płytka zatoka niżowa z frontem chłodnym i występującym miejscami słabymi opadami deszczu. Za frontem napłynęło umiarkowanie chłodne powietrze polarne, ale napierające od południa powietrze zwrotnikowe ma w poniedziałek wypchnąć front na północ, zmieniając jego charakter na ciepły. Tym samym chmury znad południowych regionów będą wędrować w głąb Polski, niosąc lokalnie deszcz i burze, a chłodne masy powietrza utrzymają się przed frontem już tylko nad północną częścią kraju. Nad pozostały obszar wleje się ciepłe powietrze, które po południu przyniesie wzrost temperatury powyżej 30 st. C.

W poniedziałek spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, które przejściowo będzie wzrastać do dużego. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu do 3-5 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie rozwiną się burze z opadami do 15 l/mkw. Dzień upłynie na ogół bez deszczu tylko na krańcach północnych. Temperatura osiągnie maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na Kaszubach, przez 32 st. C w centrum kraju, do 34 st. C na południu. Wiatr z południa i wschodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale w burzach powieje silniej.

Napłynie powietrze z Afryki. Czy znów padnie rekord temperatury?

W kolejnych dniach wyż ulokuje się nad wschodnią Europą, podczas gdy od zachodu w głąb kontynentu napierać będzie płytki, letni niż. Jego główne centrum przemieści się znad Atlantyku, przez Wyspy Brytyjskie, w stronę Skandynawii. Polska w najbliższym czasie znajdzie się na skraju wyżu i niżu, które będą wspólnie tłoczyć znad Sahary gorące masy powietrza w głąb Europy. Dodatkowo w wyniku oddziaływania niżu mogą formować się fronty burzowe z liniami nawałnic - początkowo na północy i zachodzie, a w czwartek i piątek również w głębi kraju.

Na antenie TVN24 prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski przyznał, że w nadchodzących dniach zagrożony będzie rekord temperatury w Polsce - i to mimo tego, że został pobity dopiero niedawno, 28 czerwca, gdy w Słubicach zanotowano 40,5 st. C. Prezenter zaznaczył, że największe ryzyko ustanowienia nowego rekordu wystąpi w środę, gdy spodziewany jest szczyt nowej fali upałów.

- To jest bardzo podobna sytuacja do tej z końca czerwca, gdy biliśmy rekord temperatury w Polsce po 105 latach. (...) Taki upał zdarza się u nas raz na kilkadziesiąt lat, a czasami raz na ponad wiek. Tym bardziej dziwne jest dla mnie to, że drugi raz, w ciągu jednego sezonu, w odstępie nieco ponad miesiąca, może zostać wyrównany lub pobity rekord temperatury - mówił Wasilewski.

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Tomasz Wasilewski o ryzyku pobicia rekordu temperatury w Polsce
Źródło: TVN24

Wtorek zapowiada się słonecznie. Zachmurzenie wzrośnie do dużego tylko na północnym zachodzie i północy, gdzie miejscami wystąpią przelotne opady deszczu do 10-20 l/mkw. oraz burze. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 25 st. C na Kaszubach i 28 st. C na Podlasiu, przez 35 st. C w centrum kraju, do 37-38 st. C na południu. Powieje z południa, na ogół słabo i umiarkowanie, ale podczas burz - silnie.

W środę w większości kraju będzie pogodnie. Tylko na północy i północnym zachodzie pojawi się więcej chmur kłębiastych, które przyniosą przelotne opady deszczu do 10-20 l/mkw. i burze. Słupki rtęci wskażą maksymalnie od 31 st. C na Pomorzu, przez 38 st. C w centrum kraju, do 39-40 st. C na południowym wschodzie. Wiatr z południa (tylko na północy z północnego zachodu) okaże się słaby i umiarkowany, ale w burzach nabierze na sile.

Temperatura zacznie spadać, ale miejscami wciąż będzie upalnie

W czwartek prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami wystąpią opady deszczu do 10-30 l/mkw. oraz burze, lokalnie gwałtowne z ulewami. Padać nie powinno tylko na południowym wschodzie kraju. Temperatura wyniesie maksymalnie od 29 st. C na Pomorzu, przez 33 st. C w centrum kraju, do 36-37 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr północno-zachodni i zachodni, na ogół słaby i umiarkowany, ale w trakcie burz - silny.

Piątek ma przynieść umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami pojawią się opady deszczu do 10-30 l/mkw., a w centrum i na południu rozwiną się burze, które lokalnie będą gwałtowne. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany, choć podczas burz powieje silniej.

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Prognozowana temperataura na najbliższe dni
Źródło: Ventusky
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognozapogodaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
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