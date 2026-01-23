Logo TVN24
Prognoza

WOŚP 2026. Prognoza pogody na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

WOŚP 2023
WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak
W najbliższą niedzielę 25 stycznia odbędzie się 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku, w całym kraju przygotowano liczne atrakcje i imprezy towarzyszące wydarzeniu. Jakiej pogody możemy się tego spodziewać tego dnia?

GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już w najbliższą niedzielę. Jej tegoroczne hasło to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Tego wyjątkowego dnia dziesiątki tysięcy wolontariuszy wyjdzie na ulice miast w całym kraju. Odbędą się również liczne koncerty, aukcje, wspólne biegi, morsowanie, działania artystyczne. Pojawia się więc ważne pytanie - czy pogoda w 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nam dopisze?

Pogoda na WOŚP 2026

W niedzielę Polska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia. Nad krajem zalegać ma umiarkowanie aktywny front atmosferyczny z dużym zachmurzeniem i mieszanymi opadami na ogół o natężeniu słabym i umiarkowanym. Okresami padać ma deszcz marznący i mżawka, a na zachodzie i północy śnieg z deszczem i śnieg. Będzie mglisto, szczególnie na południu, wschodzie i w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na niedzielę - Warszawa

Aura w stolicy naszego kraju w najbliższą niedzielę będzie pochmurna. Okresami popada słaby śnieg z deszczem i deszcz marznący. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na niedzielę - Wrocław

Niedziela we Wrocławiu będzie pochmurna, okresami spadnie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-181180
Prognozowane opady deszczu
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na niedzielę - Kraków

W niedzielę w Krakowie wystąpi zachmurzenie, któremu okresowo będzie towarzyszyć deszcz. Poza tym aura będzie mglista. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na niedzielę - Poznań

Niedziela w Poznaniu będzie pochmurna, okresami spadnie śnieg z deszczem i deszcz marznący. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Ze wschodu powieje wiatr o sile słabej i umiarkowanej.

Pogoda na niedzielę - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Aura w Trójmieście w najbliższą niedzielę będzie pochmurna. Niewykluczone, że wystąpią tam słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Autorka/Autor: red.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodaWOŚP
