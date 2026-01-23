GRUPA TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ 10. JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już w najbliższą niedzielę. Jej tegoroczne hasło to "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem tegorocznej zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. Tego wyjątkowego dnia dziesiątki tysięcy wolontariuszy wyjdzie na ulice miast w całym kraju. Odbędą się również liczne koncerty, aukcje, wspólne biegi, morsowanie, działania artystyczne. Pojawia się więc ważne pytanie - czy pogoda w 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nam dopisze?
Pogoda na WOŚP 2026
W niedzielę Polska znajdzie się w obszarze obniżonego ciśnienia. Nad krajem zalegać ma umiarkowanie aktywny front atmosferyczny z dużym zachmurzeniem i mieszanymi opadami na ogół o natężeniu słabym i umiarkowanym. Okresami padać ma deszcz marznący i mżawka, a na zachodzie i północy śnieg z deszczem i śnieg. Będzie mglisto, szczególnie na południu, wschodzie i w centrum kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1/0 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Podkarpaciu. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.
Pogoda na niedzielę - Warszawa
Aura w stolicy naszego kraju w najbliższą niedzielę będzie pochmurna. Okresami popada słaby śnieg z deszczem i deszcz marznący. Temperatura maksymalna nie przekroczy -1 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany.
Pogoda na niedzielę - Wrocław
Niedziela we Wrocławiu będzie pochmurna, okresami spadnie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr wschodni, słaby i umiarkowany.
Pogoda na niedzielę - Kraków
W niedzielę w Krakowie wystąpi zachmurzenie, któremu okresowo będzie towarzyszyć deszcz. Poza tym aura będzie mglista. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany.
Pogoda na niedzielę - Poznań
Niedziela w Poznaniu będzie pochmurna, okresami spadnie śnieg z deszczem i deszcz marznący. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Ze wschodu powieje wiatr o sile słabej i umiarkowanej.
Pogoda na niedzielę - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Aura w Trójmieście w najbliższą niedzielę będzie pochmurna. Niewykluczone, że wystąpią tam słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5 st. C. Powieje wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.
