WOŚP 2025. Niektórym przydadzą się parasole

WOŚP 2025. Pogoda

W niedzielę na zachodzie i północy Polski prognozowana jest pochmurna aura. Pojawią się tam również przelotne opady deszczu o sumie od 2 do 10 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach będzie pogodnie, a więc można spodziewać się chwil ze słońcem.

Temperatura będzie łagodna jak na koniec stycznia. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 4-6 stopni Celsjusza w północnej części kraju, przez 7 st. C w centrum, do nawet 8-9 st. C w południowych regionach.