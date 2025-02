Wielkimi krokami zbliża się odwilż

W najbliższych dniach spodziewany jest wzrost temperatury. Ocieplenie będzie wiązać się z zanikiem pokrywy śnieżnej oraz odwilżą. Może padać deszcz ze śniegiem lub sam deszcz. Powieje silniejszy wiatr.

Wyż Finja zaczyna się odsuwać od nas na wschód - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński. Od zachodu zbliżać się będzie strefa frontu ciepłego, związanego z niżami Nico i Orkan. Front nie będzie aktywny, przyniesie słabe opady - głównie deszczu, przejściowo jednak mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem. Uwaga, mogą one zamarzać i powodować gołoledź! Czeka nas także stopniowy wzrost zachmurzenia.

Od soboty jeszcze bardziej widoczne będzie przejście w cyrkulację zachodnią, napływać będzie cieplejsze powietrze polarne morskie. Zarówno w ciągu dnia, jak i nocami temperatura będzie rosnąć. Pokrywa śnieżna szybko zniknie na nizinach, a w górach rozpocznie się odwilż. Jak dodał synoptyk, wraz ze zmianą cyrkulacji zaznaczy się również większa dynamika w powietrzu - chmury będą szybciej się przemieszczać, powieje dość silny wiatr.

Prognozowana temperatura w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na weekend

Piątek przyniesie mieszkańcom wschodnich stron umiarkowane zachmurzenie, na krańcach południowo-wschodnich będzie ono małe. W pozostałej części kraju spodziewane jest duże zachmurzenie, które dodatkowo będzie wzrastać do całkowitego. Na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim przejściowo możliwe są opady deszczu ze śniegiem (rano i wieczorem opady mogą zamarzać). Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1/0 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 2/3 st. C w centrum, do 6/7 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie umiarkowany, ale chwilami może przybierać na sile. Najsilniejsze porywy są możliwe na północy - do 30-50 kilometrów na godzinę.

Sobota zapowiada się przeważnie pogodnie i słonecznie. Jedynie na północy możliwy jest okresowy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Nie powinno jednak padać. Temperatura maksymalna sięgnie od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6/7 st. C w centrum, do 8/9 st. C na zachodzie. Powieje południowy i południowo-wschodni umiarkowany wiatr. Na południu i nad morzem w porywach może dochodzić do 40-60 km/h.

Niedziela na wschodzie i częściowo w centrum będzie pogodna. Na zachodzie kraju zrobi się bardzo pochmurno. Na północnym zachodzie i Pomorzu niewykluczone są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 2/3 st. C na północnym wschodzie, przez 7 st. C w centrum, do 8/10 st. C na zachodzie. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa i południowego zachodu.

Prognozowane opady w najbliższych dniach ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek na południowym wschodzie i częściowo w centrum zrobi się dość pogodnie. W pozostałej części kraju może wystąpić więcej chmur. Na północnym zachodzie mogą chwilami pojawiać się opady deszczu rzędu 1-3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 12/13 st. C na zachodzie. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany.

We wtorek w całym kraju będzie pochmurno i deszczowo. Średnio spadną 2-3 l/mkw., jednak lokalnie niewykluczone są opady do 5-8 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum, do 10/11 st. C na południowym zachodzie i południu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Jego porywy będą rozpędzać się do 30-50 km/h.

Prognozowane porywy wiatru w najbliższych dniach ventusky.com

Autorka/Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl