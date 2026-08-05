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Prognoza

Wielkie ochłodzenie, a potem powrót upału. Pogoda na weekend

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Prognoza pogody na czwartek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Jaga
W Polsce trwa fala upałów, która nie daje wytchnienia od gorąca nawet w nocy. Do kraju zbliża się jednak front, który stopniowo będzie wypierał to zwrotnikowe powietrze.

Na pogodę w Polsce w najbliższym czasie będzie wpływać front atmosferyczny związany z niżem przemieszczającym się nad Skandynawią. W strefie frontu, który przesuwając się nad naszym krajem będzie stopniowo wypierać gorące zwrotnikowe powietrze, mają występować przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie gwałtowne. Przed frontem będzie jeszcze zalegać gorąca masa powietrza i stąd na południowym wschodzie kraju w czwartek może być aż 38 stopni. Z kolei za frontem będzie napływać dużo chłodniejsze powietrze z północnego zachodu, które w piątek będzie już w całej Polsce i przyniesie wyraźne ochłodzenie.

W czwartek wszędzie, z wyjątkiem Lubelszczyzny i Podkarpacia, gdzie przez cały dzień powinno być pogodnie, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Pojawią się też burze, które lokalnie mogą być gwałtowne. Towarzyszyć im mogą ulewy o sumie opadów do 40 litrów na metr kwadratowy, grad i porywisty wiatr o prędkości 80-90 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 25 stopni na wybrzeżu do 38 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, powieje z południa i z zachodu. Uwaga: w czasie burz stanie się porywisty.

Pogoda na weekend. Prognoza, która daje wytchnienie

W piątek na południowym wschodzie kraju, czyli w strefie odchodzącego frontu, lokalnie zagrzmi i spadnie deszcz. W pozostałych regionach ma być na ogół pogodnie i bez opadów. Słupki rtęci wskażą wartości od 21 stopni na północy kraju do 26 stopni na południu. Wiatr, słaby lub umiarkowany, powieje z północnego zachodu.

Sobota w całym kraju będzie pogodna i bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 26 stopni na południu. Wiatr wiejący z północnego zachodu będzie słaby lub umiarkowany. Także w niedzielę pogoda dopisze. Słupki rtęci wskażą od 23 stopni w Suwałkach do 29 stopni we Wrocławiu. Południowo-zachodni wiatr powieje słabo lub umiarkowanie.

Kiedy wróci upał

Początek kolejnego tygodnia zapowiada się pogodnie, ale na zachodzie Polski zachmurzenie wzrośnie. Tam w poniedziałek możliwe będą przelotne opady deszczu i lokalne burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni na Suwalszczyźnie do 30 w centrum i na Śląsku. Wiatr, na ogół umiarkowany, powieje z południa.

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Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyUpałburze
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
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