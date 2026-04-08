- Najbliższej nocy prognozowanych jest więcej rozpogodzeń, w związku z czym lokalne przymrozki mogą objąć cały kraj. Temperatura minimalna spadnie w okolicach -5/-3 stopni Celsjusza, w zależności od warunków lokalnych, co przełoży się na spadek temperatury powietrza przy gruncie do około -8/-6 stopni - powiedział nasz synoptyk Damian Zdonek.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali prognozę zagrożeń meteorologicznych na kolejne dni.
Prognoza zagrożeń na środę
W środę synoptycy zamierzają ostrzegać przed opadami śniegu na południu kraju, w południowej części województw małopolskiego i podkarpackiego. We znaki mogą dawać się przymrozki. Temperatura poniżej zera ma wystąpić w niemal wszystkich województwach - prócz świętokrzyskiego.
Prognoza zagrożeń na czwartek
W czwartek na południu kraju zagrożeniem może być oblodzenie. Meteorolodzy planują wydać alarmy w południowych powiatach województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ponadto wciąż mają trzymać przymrozki.
Prognoza zagrożeń na piątek
Przymrozki mają nie odpuścić także w piątek. Ostrzeżenia przed spadkiem temperatury mogą pojawić się we wszystkich województwach z wyjątkiem lubelskiego.
Prognoza zagrożeń na sobotę
Także w sobotę w przeważającej części kraju mogą pojawić się alarmy przed przymrozkami. IMGW nie zamierza ostrzegać przed nimi tylko w województwie łódzkim.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
