"Prawdopodobnie tak samo silna, a może nawet silniejsza wichura dotrze do nas w sobotę"

Niż Dudley przynosi bardzo silny wiatr

Prawie 30 hektopaskali różnicy między północą a południem

"Pogoda wygląda zupełnie nietypowo"

- To, co dzieje sią z zimą w tym sezonie, to jest część tego co nazywamy zmianami klimatycznymi - stwierdził Wasilewski. Jak tłumaczył, woda w Atlantyku jest nietypowo ciepła jak na tę porę roku. - Skoro woda jest cieplejsza niż zwykle, to nad Atlantykiem częściej tworzą się i te niże są aktywniejsze, głębsze i jest ich więcej. Gdyby to był normalny sezon, to utworzyłby się niż nad Atlantykiem, popadałoby trochę i powiało, i tak to zwykle w naszej szerokości geograficznej wygląda, natomiast w związku z tym, że energii w atmosferze jest więcej, oceany są cieplejsze, że dostarczamy więcej ciepła do tworzenia się tych zjawisk, to one są intensywniejsze i większe - wyjaśniał prezenter tvnmeteo.pl.