"Wielki wir" nad Europą. Przyniesie wichury, a miejscami także opady śniegu

W dniach poprzedzających Boże Narodzenie w pogodzie wiele się wydarzy. Czeka nas dużo opadów, najpierw deszczu, potem deszczu ze śniegiem i samego śniegu, a w drugiej połowie tygodnia spodziewane są wichury. Nieco się ochłodzi, ale temperatura w większości Polski będzie daleka od zimowej.

Polska dostała się pod wpływ rozległego układu niżowego Xavi z centrum przemieszczającym się nad Morzem Norweskim i północną Skandynawią. Związany z nim front atmosferyczny od zachodu obejmuje stopniowo nasz kraj. Napływa umiarkowanie ciepłe i wilgotne powietrze polarne - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

We wtorek zachmurzenie będzie duże. Na południu kraju pojawią się przejaśnienia i tam nie powinno padać, a w pozostałych regionach okresami wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Śląsku i w Małopolsce. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 50-70 kilometrów na godzinę.

Silny wiatr i wichury

- W ciągu kolejnych dni pogodą będzie rządzić wielki wir niżowy z centrum nad północno-zachodnią Rosją i Morzem Barentsa. Na jego obrzeżach wykluje się mniejszy, bardzo dynamiczny niż, przemieszczający się znad północnej części Atlantyku w kierunku Bałtyku. Zaciągnie zimniejsze masy powietrza arktycznego morskiego, więc opady deszczu będą przechodzić w śnieg - zapowiada synoptyk. Jak dodaje, "wymusi on szybsze przemieszczanie się mas powietrza, co poskutkuje pod koniec tygodnia wichurami".

Na środę prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami będą pojawiać się opady deszczu do 5-10 l/mkw., przechodzące na północy w deszcz ze śniegiem. Temperautra będzie wyrównana i osiągnie od 5 st. C na Kaszubach, Warmii i Suwalszczyźnie do 7 st. C w centrum kraju i na Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich powieje dość silnie, w porywach do 60-70 km/h.

Na czwartek również prognozowane jest duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu o sumie 5-15 l/mkw., a we wschodnich regionach popada deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Podlasiu, przez 5 st. C w środkowej Polsce, do 7-8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie południowo-zachodni, dość silny, w porywach do 70-90 km/h.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Śnieg spadnie przed świętami

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a na północnym wschodzie spadnie od 5 do 8 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Podlasiu, 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Śląsku. Wiatr z zachodu będzie wiać silnie, w większości kraju w porywach do 70-90 km/h, a na Pomorzu do 120 km/godz. Na Bałtyku pojawi się silny sztorm.

Sobota przyniesie duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju będą przesuwać się opady deszczu ze śniegiem do 10 l/mkw., a na wschodzie spadnie do 5 cm śniegu. Termometry wskażą od 2 st. C na Podlasiu, przez 4 st. C w środkowej części kraju, do 9 st. C na Śląsku. Powieje zachodni, silny wiatr, w porywach rozpędzający się do 60-80 km/h.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl