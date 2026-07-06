Prognoza Wiatr, który się do nas zbliża, może być bardzo silny. W tych regionach trzeba będzie uważać Matylda Dziechcińska |

Pogoda na poniedziałek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Pośród obszarów, w których we wtorek 7.07 mogą zostać wydane ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, znajdują się województwa:

- zachodniopomorskie, a zwłaszcza powiaty: Świnoujście, kamieński, gryficki;

- pomorskie, gdzie najmocniej powieje w powiatach: człuchowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim.

Tego samego dnia ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed silnym wiatrem mogą obowiązywać w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim;

- pomorskim, w powiatach słupskim, Słupsk, bytowskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, gdańskim, Sopot, kartuskim, nowodworskim;

- warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, bartoszyckim, olsztyńskim, Olsztyn, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, lidzbarskim.

Tu we wtorek mogą zostać wydane ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem Źródło zdjęcia: IMGW

Regionów zagrożonych przez silny wiatr przybędzie

W środę 8.07 zasięg ostrzeżeń IMGW może się rozszerzyć. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia mają zostać wydane w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin;

- podlaskim;

- mazowieckim.

Jeśli chodzi o ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia, to synoptycy planują je wydać w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim;

- pomorskim, w powiatach: słupskim, Słupsk, bytowskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, gdańskim, Sopot, kartuskim, nowodworskim, człuchowskim, chojnickim, kościerskim, starogardzkim, malborskim, sztumskim, kwidzyńskim;

- warmińsko-mazurskim, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, bartoszyckim, olsztyńskim, Olsztyn, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, lidzbarskim, działdowskim, nidzickim, szczycieńskim, piskim, ełckim, oleckim, gołdapskim, węgorzewskim, giżyckim, mrągowskim, kętrzyńskim.

Tu w środę mogą zostać wydane ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.